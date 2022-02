Ataque salvaje a bodega del Bajo Manhattan: video NYPD captó robo y golpes a empleado con pantalla de computadora

Dos hombres y una mujer están siendo buscados por NYPD como sospechosos de haber asaltado una bodega en el Bajo Manhattan, robando mercancía, destruyendo parte del mobiliario e incluso arrojando un monitor de computadora a la cabeza de un trabajador.

El dúo masculino irrumpió en la tienda en John Street cerca de Broadway alrededor de las 11:25 p.m. el 16 de febrero, acompañado por una mujer que se quedó cerca de la puerta, según un video divulgado ayer por NYPD.

Los hombres exigieron mercancía de un trabajador de 28 años y se negó a pagarla, dijo la policía. Luego comenzaron a empujar y arrojar artículos sobre el mostrador, incluidas dos vitrinas. Antes de huir, uno de ellos tomó un monitor de computadora y lo arrojó a la cabeza del trabajador, muestra el video.

Se llevaron alrededor de ocho paquetes de cigarrillos valorados en $120 dólares antes de huir a pie, en dirección este por John Street. El trabajador fue llevado al hospital NewYork-Presbyterian Lower Manhattan en condición estable, dijo la policía.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Los ataques en bodegas de Nueva York son comunes, tanto a empleados como clientes. A principios de 2022, una mujer y su perro pit bull murieron en un tiroteo dentro de una tienda de víveres en Brooklyn.

A fines de noviembre un joven de 18 años falleció tras ser baleado varias veces, siendo cliente de una bodega en Staten Island (NYC). Y en octubre, un inmigrante empleado de una tienda murió apuñalado en East Harlem, en una aparente discusión por 50 centavos en el precio de un cigarrillo.