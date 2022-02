Francisca Lachapel recibe mensajes de apoyo de los seguidores de Despierta América: “Tú puedes. El Señor te acompañe”

Francisca Lachapel debuta como presentadora de la alfombra de Premio Lo Nuestro. La dominicana está además de orgullosa, nerviosa porque esta es su primera vez. Más allá de cualquier temor, como era de esperarse Lachapel se ha preparado muchísimo durante los ensayos junto a David Zepeda. Ahora que el show está a horas de comenzar lo que muchos quieren saber es no cómo lo hará, por confían en ella, sino qué vestidos usará. Jomari Goyso está listo para señalar lo mejor y lo peor que camine por esa “carpet”.

Ante el debut de Francisca Lachapel los fans de Despierta América le brindan todo su apoyo. Le desean lo mejor y le dedican no solo palabras de aliento sino también oraciones, para que todo le salga maravillosamente bien.

“Con todo mi reina, que tu puedes. Eres una gerrera de Dios. Yo en primera fila para verte”, escribió una fan. Y así siguen: “Francisca Apoyándote en todo. Bendición”. Pero también hay que decir que el pueblo dominicano está muy orgulloso de su representante, porque en efecto pone con sus logros muy en alto a su país. “Qué orgullo mi Fran. Arriba dominicana”.

Jomari Goyso por su parte ha realizado un video de cómo se está viviendo el backstage de Premio Lo Nuestro. Incluso interceptó a Clarissa Molina para saber qué vestidos lucirá en la alfombra púrpura.

Esta noche desplegará a todas las estrellas importantes de la cadena hispana. Una de ellas es la influencer Rosy McMichael, quien también estará mostrando cómo se vive esta fiesta de la música detrás de cámaras. View this post on Instagram A post shared by Rosy McMichael (@rosymcmichael)

