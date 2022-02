No hay lugar seguro en Nueva York: intruso latino se coló hasta oficina principal en comisaría NYPD en El Bronx

Carlos Luciano, joven de 28 años, fue detenido tras colarse en una comisaría de la policía de Nueva York en El Bronx y llegar hasta el área privada del oficial al mando.

Al parecer Luciano ingresó a través de una ventana del primer piso que estaba parcialmente abierta en la sede de la comisaría 52 en Webster Avenue cerca de Moshulu Parkway, vecindario Norwood, alrededor de las 10 p.m. del miércoles, admitió la propia policía.

Avanzó hasta que los agentes lo vieron dentro de la oficina del subinspector Jeremy Scheublin, según fuentes internas. Al ser descubierto, el sospechoso salió corriendo por la comisaría antes de ser atrapado en el primer piso.

Fue arrestado sin más incidentes y acusado de robo, allanamiento de morada y travesura criminal. El motivo de su intromisión no estaba claro, acotó New York Post. Luciano vive a media milla de la comisaría y no tenía arrestos previos, dijo la policía.

En medio de la delincuencia desbordaba que padece NYC, ni siquiera las comisarías parecen estar a salvo. Además de varios policías baleados y dos asesinados, el fin de semana pasado un turista hispano fue arrestado con un arma cargada frente a un recinto policial en Queens. Y a fines de enero se halló una pistola cargada en un baño usado por presos en otra comisaría NYPD.