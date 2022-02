William Levy compartió contundente mensaje en sus redes sociales: “En esta vida todo se paga”

William Levy compartió un contundente mensaje en las historias de su cuenta de Instagram cuando ha pasado casi un mes desde que se anunció el fin de la relación que mantenía con Elizabeth Gutiérrez en una publicación que eliminó al poco tiempo. El actor cubano que actualmente goza de ser el protagonista de “Café con aroma de mujer“, la serie de Netflix que arrasa en Latinoamérica, dejó saber qué piensa sobre los deseos de las personas.

“Recuerden que todo lo que le desees a alguien más, Dios te lo multiplicará de vuelta. Tú decides qué quieres que llegue a la puerta de tu casa“, escribió junto a emoticones de mano juntas en oración.

“En esta vida todo se paga“, continuó. “Yo deseo que Dios los llene a ustedes y a los suyos de mucha salud y mucha luz. Y que siempre los proteja de todo mal“, concluyó Levy en su publicación.

Estas declaraciones del actor vienen tras una ola de comentarios que se han desatado alrededor de su vida personal. Tras el anuncio de la separación de la pareja fueron muchos los fanáticos que se alegraron de esta decisión:

“Lo mejor que le pudo suceder a Elizabeth. Es una gran dama y madre. Avanza, no te quedes con quien te reste. Vas a tener quien te sume y te ame”, “Ya no pasaba por la puerta por el tamaño de los cuernos , muy bella mujer se merece todo lo mejor”, “Debe tener otra ya esperando”, “Elizabeth gracias a Dios que estás libre mujer guapa bellisima”, dijeron en la publicación que El Gordo y La Flaca hicieron al respecto.

“Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación, pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos, eso nunca va a cambiar”, decía en el mensaje que había escrito Levy en sus historias.

Éxito profesional

William Levy actualmente goza de ser el protagonista de “Café con aroma de mujer“, la telenovela que se codea entre las más vistas en Latinoamérica y España. “Solo puedo decirles millones de gracias por todo el cariño gracias por hacer de “Café con Aroma de Mujer” el show más visto de Netflix en toda Latinoamérica y España. Gracias de parte de todo el equipo, se lo agradecemos de corazón”, dijo el actor cubano en su cuenta de Instagram hace algunas semanas.

En pleno auge de la telenovela, Levy ya se encontraba enfocado en una nueva producción dramática. “Contento de finalmente poder compartirles nuestro próximo proyecto. Llamado `MONTECRISTO` les puedo contar que me da mucha alegría poder interpretar el personaje de Edmundo Dantes (Alejandro Montecristo) dado a que es uno de mis personajes favoritos, una historia que he amado desde pequeño. Hemos estado en conversación desde que yo me encontraba grabando Café con Aroma de Mujer en Colombia. Hoy gracias a Dios ya les puedo decir que dentro de poco ya estaré por España grabando para ustedes MONTECRISTO”, detalló el 13 de enero.

