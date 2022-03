El momento en que presidente de Ucrania se entera en plena entrevista que rusos bombardearon monumento en recordación de masacre de judíos a manos de los nazis

Un video capturó la reacción del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, cuando se enteraba, en medio de una entrevista, que los rusos habían bombardeado el monumento Babyn Yar, en Kiev, en recordación a los miles de judíos ejecutados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

El presidente conversaba con un periodista de Channel 4 News sobre su familia y cómo se le complicaba estar con ellos desde que inició al invasión rusa cuando su jefe de personal Andriy Yermak arribó al salón y declaró: “Ahora es Rusia bombardeando Babyn Yar”.

Zelensky, quien es judío y perdió a varios familiares durante el Holocausto, se voltea hacia Yermak y repite con incredulidad: “¿Ahora Babyn Yar?”.

Luego de un momento de silencio, el presidente parece interiorizar la noticia y sarcásticamente expresa: “Esto es Rusia. Felicitaciones”.

Segundos después, sale del espacio para retomar labores.

Posteriormente, Zelensky tuiteó: “Al mundo: ¿cuál es el punto de decir ‘nunca más’ por 80 años, si el mundo permanece en silencio cuando una bomba cae en el mismo lugar en Babyn Yar? Al menos 5 muertos. La historia se repite…”.

Ruslan Kavatsiuk, encargado de Babyn Yar Holocaust Memorial Center, aclaró a The New York Times que el monumento en sí no fue impactado directamente por el proyectil. Sin embargo, el ataque dañó un edificio que el centro planea usar como museo en un futuro.

Babyn Yar es un barranco cerca del centro de Kiev donde se llevaron a cabo masacres masivas en medio de la campaña de los Nazis contra la Unión Soviética.

Al menos 150,000 personas fueron asesinadas por los Nazis at Babyn Yar. Tan solo en dos días en el año 1941, unos 34,000 judíos fueron asesinados en la zona.

En el ataque con misiles del martes, cinco personas murieron. El bombardeo también afectó una torre de televisión de 1,300 pies.

Al principio de la invasión, el presidente ruso Vladimir Putin declaró que la intervención en Ucrania sería una militar que no buscaba ocupar el país, sino desmilitarizar y “desnazificar” la nación.

