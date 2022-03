Rusia bombardea central nuclear en Ucrania; si explota, la catástrofe sería 10 veces más grande que la de Chernóbil

En la central nuclear de Energodar, en la región de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, se desató un incendio luego de que fuerzas rusas dispararan contra la planta, por lo que se ha declarado una amenaza para la primera unidad tras haber sido alcanzada por los proyectiles, informó el alcalde de la ciudad, Dmitry Orlov.

“¡Amenaza a la seguridad mundial! Como resultado del bombardeo enemigo continuo de edificios y unidades de la planta de energía nuclear más grande de Europa, la planta de energía nuclear de Zaporiyia está en llamas”, escribió en su cuenta de Telegram.

Por su parte, en presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, compartió en su cuenta de Instagram el ataque registrado en dicha planta nuclear:

“¡¡¡Ahora. Rusia ataca la planta de energía nuclear en Ucrania!!!”, escribió el mandatario.

Ante estos hechos, el presidente Zelenskiy, hizo un llamado a Europa para pedir ayuda tras el ataque a la planta nuclear de Ucrania:

“Europa debe despertar ahora. La central nuclear más grande de Europa está en llamas. En este momento, los tanques rusos están bombardeando unidades nucleares. Esos son los tanques que tienen visión térmica, para que sepan dónde están bombardeando. Se prepararon para ello”.

Además, la Guardia Nacional ucraniana confirmó el incendio en la planta en su canal oficial en su cuenta de Telegram.

“Hay un incendio en la base de la central nuclear de Zaporiyia. A pesar de esto, el enemigo continúa disparando en dirección a la estación”, denunció. “La Guardia Nacional, que custodia la planta, se queda para defenderla”, recalcó.

Añadió que “representantes de la planta afirman que actualmente existe una amenaza real de peligro nuclear”.

Peligro nuclear, peor que en Chernóbil

Un trabajador de la central que proporciona regularmente información en un videomensaje a las autoridades sobre la situación informó de la existencia de “una amenaza para la primera unidad de energía de la estación” tras haber sido alcanzada por la artillería rusa.

El portavoz de la central nuclear, Andrii Tuz, explicó que los servicios de emergencia no pueden extinguir el incendio porque el fuego ruso está demasiado cerca, según la agencia UNIAN.

Indicó que la unidad se conectó a la red hace una semana y hace unos días se puso en estado de reparación programada.

“Si explota será 10 veces más grande la catástrofe que Chernóbil” en 1986.(Foto: SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images)

“El combustible nuclear está dentro del reactor nuclear. Todavía no se ha descargado. Además, hay una piscina de recarga y almacenamiento de combustible nuclear en la sala central, que también contiene uranio y conjuntos de combustible nuclear”, dijo, al enfatizar el peligro de que se rompa la cubierta sellada.

El ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba, afirmó en un tuit que la medición de la radiación en la planta “es actualmente normal”, pero señaló que el Ejército ruso la bombardea “desde todos los lados”.

“Si explota será 10 veces más grande (la catástrofe) que Chernóbil” en 1986, alertó.

“Los rusos deben cesar el fuego inmediatamente, permitir el acceso a los bomberos y crear una zona de seguridad”, tuiteó.

La planta nuclear estaría bajo control

NEXTA TV, un medio de comunicación bielorruso que se distribuye principalmente a través de los canales de Telegram y YouTube, informó en Twitter que la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia está segura, se han detenido reactores y los bomberos han podido entrar a sofocar el incendio. Esta información aún no ha sido confirmada por otros medios. ❗️According to Andrey Tuz, spokesman of the press service of the nuclear power plant, there is no threat of radiation spread.— NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

NEXTA TV dijo que por el momento, la tercera unidad de potencia se encontraba apagada en la planta y solo funciona la cuarta unidad; las condiciones de seguridad contra incendios y radiación en la central nuclear se encuentran dentro de los límites normales. Y que según Andrey Tuz, portavoz del servicio de prensa de la central nuclear, no existe amenaza de propagación de la radiación.

Rusia bombardea Ojtirka, en el nordeste de Ucrania

Además, las fuerzas rusas bombardean Ojtirka, en la región de Sumi, en el nordeste de Ucrania, y han dejado sin electricidad y calefacción a la población, informó el jefe de la Administración Militar Regional, Dmytro Zhyvytskyi, en su cuenta de Telegram.

“No hay calefacción ni electricidad en Ojtirka, en la región de Sumy, y las tropas rusas están bombardeando Sumy”, escribió.

Sumy: Aviones rusos bombardearon una central térmica en Ojtirka. Un residente filmó la columna de humo proveniente de la central. pic.twitter.com/rB6rSTGK4u— Ariel Festa (@TanitoFesta) March 3, 2022

“En principio, toda la región de Sumy es ahora un territorio del infierno, que está siendo destruido por las tropas rusas”, indicó. El bombardeo de la ciudad de Sumy comenzó alrededor de las 18.00 (16.00 GMT), explicó.

“Ahora estamos pensando en cómo sacar a la gente de esta ciudad, porque en un día los edificios de apartamentos se convertirán en una trampa de piedra fría sin agua, luz ni electricidad”, añadió. No hay calefacción ni electricidad en Ojtirka. (Foto: by SERGEY BOBOK/AFP via Getty Images)

Sostuvo que ha estado trabajando 24 horas para organizar las evacuaciones de la región, ya que Nedrigailov, Boromlya, Bezdryk, Lebedyn están siendo bombardeados.

“Simplemente están destruyendo a la población civil. Este ya no es (el presidente ruso, Vladímir) Putin. Putin es un enano loco. Y hoy los rusos comunes están matando a nuestros niños, a los ancianos. Simplemente están destruyendo nuestro país. Sin razón”, enfatizó.

Un militar de la Federación Rusa fue detenido en la región de Sumy por la policía y representantes de la defensa territorial. pic.twitter.com/AOYGdgfSYj— Blackbreadcrums🇨🇴🇱🇷🇩🇿🇦🇫 (@banpercie) March 4, 2022

