“Mi vida fue destruida en una noche”: Ucraniana cancela su boda y deja atrás a su prometido en medio de la invasión rusa

El que se suponía sería el día más feliz de su vida para Anastasiia Novitska, cuando contrajera nupcias con su futuro esposo, nunca llegó, pues en vez de eso la mujer tuvo que cancelar su boda la semana pasada y huir, dejando en Ucrania a su prometido luego de la invasión rusa.

En una entrevista que dio el viernes a ABC News Live, la mujer señaló: “Básicamente, mi vida fue destruida en una sola noche”

“Estábamos preparando todo para la boda, ya empezamos a decorar el salón, todos los invitados estaban reservados, algunos ya estaban en la ciudad esperando el día de la boda y cuando me desperté temprano en la mañana me di cuenta lamentablemente, ya no va a suceder”.

Al igual que para el resto de sus compatriotas, para Novitska, la invasión fue un shock. Además, recordó como los ataques llegaron a su ciudad al segundo día de la operación militar lanzada por Rusia.

La mujer relató que mientras dormía la noche del 25 de febrero, escuchó que atacaban con bombas el aeropuerto que se encontraba al lado de su hogar.

“El ataque fue tan fuerte que todos estábamos despiertos en solo dos segundos, nos metimos en el subsuelo, pero gracias a Dios todos estaban a salvo”.

Tras sentir que su vida estaba en riesgo, la mujer tomó la difícil decisión de huir de su hogar rumbo a Polonia, donde estaría a salvo. Pero su prometido tuvo que quedarse en Ucrania para pelear en la guerra.

“Tuve que dejar todo lo que tenía en mi país, tuve que dejar a mi prometido, tuve que dejar a mis parientes, mis amigos”, narró Novitska. “Cuando entré a mi habitación para despedirme de mi vestido, que estaba colgado al lado del armario, me puse a llorar porque Dios sabe cuándo me lo volveré a poner y si veré a esa gente que dejé en mi casa”.

Novitska aún mantiene contacto con su prometido, con quien habla por teléfono y se envía mensajes de texto todos los días desde que tuvieron que separarse.

“Él va a construir los cuarteles para salvar la ciudad en caso de que entren tanques y soldados. Con suerte, estará a salvo, lo volveré a ver y seguirá con vida”, dijo mientras contenía el llanto.

La joven dijo que espera oír las palabras mágicas de que la guerra ha terminado, para poder reunirse con sus seres queridos y tener la boda que tuvo que suspender por el ataque de Rusia a su país.

