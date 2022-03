Comisionado de Salud de NYC se va del cargo y advierte que no hay que bajar la guardia contra el COVID-19

El comisionado de Salud de la Ciudad de Nueva York, el Dr. Dave Chokshi, está a solo unos días de dejar su cargo, y aunque se va del Departamento de Salud e Higiene Mental (DOHMH) con la meta del deber cumplido, hizo un llamado urgente a que los neoyorquinos no se confíen y no bajen la guardia en la lucha contra el COVID-19.

El funcionario, quien entregará las riendas de la agencia al Dr. Ashwin Vasan el próximo 15 de marzo, recalcó que el virus todavía está rondando en la Gran Manzana y sigue causando muertes, como lo comprueban los 8 fallecimientos diarios que se han registrado en la última semana, por lo que insistió en que personas en alto riesgo continúen con medidas como uso de máscaras, aunque se haya levantado el protocolo, y que aquellos que no se hayan vacunado todavía (el 13.8% de la población), lo hagan de inmediato.

“Todavía hay demasiadas personas que siguen muriendo por COVID, cuando tenemos vacunas que son efectivas y tratamientos gratis que la Ciudad entrega hasta sus puertas en horas de diagnóstico para evitar mucho del sufrimiento del que hemos sido testigos, que ahora es innecesario y prevenible. Debemos hacer todo lo que podamos para reducir el sufrimiento”, aseguró en una conferencia con medios étnicos el funcionario municipal, quien fue nombrado por el exalcalde Bill De Blasio en agosto del 2020 y formará parte de la Administración del alcalde Eric Adams hasta la próxima semana.

Chokshi, quien se va con un panorama muy distinto al que recibió cuando asumió el cargo, dejando a la ciudad de Nueva York con un índice de contagios de COVID en niveles muy bajos, del 1.29% de positividad y 566 casos diarios, defendió la decisión del alcalde Adams de levantar protocolos como el uso de máscaras en espacios interiores y escuelas, y la exigencia de prueba de vacunación en negocios, pero advirtió que ello no significa que el uso de tapabocas debe dejarse por completo.

“Hemos visto mucha tragedia y dolor en los últimos dos años y por eso puedo entender de dónde viene esa preocupación e inquietud, pero también debo decir que estamos en un nivel mucho más distinto de transmisión. Estamos en el nivel más bajo de transmisión, y eso se ve en 500 casos diarios que vemos ahora, comparados con más de 40,000 casos diarios en el pico del surgimiento de ómicron (…) Al mismo tiempo tenemos niveles muy altos de vacunación: 77% de la población total y 87% de ellos son adultos, eso significa que tenemos un mejor nivel de inmunidad para mantener a la gente protegida”, dijo el funcionario.

Hay que seguir tomando precauciones

“Es muy importante tomar precauciones contra el Covid todavía, particularmente las vacunas, los tratamientos y las precauciones como uso de mascarillas, como todas las cosas que han prevenido el sufrimiento durante la pandemia”, agregó el Comisionado de Salud, quien instó a personas mayores y a aquellos que padecen condiciones delicadas de salud, que no renuncien al uso de tapabocas.

“Particularmente deberían usar máscaras de calidad en espacios cerrados. Incluso si no se requiere uso de máscaras, eso no quiere decir que no puedan usarse. No se trata de la eliminación de los tapabocas sino que ahora el uso es opcional, y en muchos casos tiene sentido que la gente siga utilizándolas, particularmente cuando no se conoce el estatus de vacunación de las personas que están a su alrededor”, dijo el experto.

Chokshi insistió en la importancia actual de que los neoyorquinos se vacunen y se pongan los refuerzos, y dijo que aunque es posible que en el futuro se promueva una dosis adicional, esa decisión se tomará más adelante.

“Es importante porque hemos visto que la inmunidad se puede disipar con el tiempo y es muy importante ponerse el refuerzo para aumentar el nivel de inmunidad alto, particularmente para personas mayores o en riesgo, pero todos deberían tomar el paso de la dosis de refuerzo cuando sea el momento”, comentó el Comisionado.

“Es posible (una dosis adicional), la ciencia no ha indicado que sea necesario en este momento, vamos a seguir los datos, pero ahora mismo nuestro foco está más centrado en hacer que las personas que no se han vacunado se vacunen, y aquellos que ya se vacunaron se pongan el refuerzo”, dijo Chokshi. “Es posible que para el otoño o el invierno haya suficiente base científica para recomendar otra dosis de refuerzo en ese momento, pero es todavía prematuro para nosotros hacer esa recomendación ya”.

El saliente Comisionado concluyó haciendo un llamado a los padres de familia para que vacunen a sus niños, pues entre los pequeños todavía no se alcanzan los niveles de inmunizacón que se quieren.

“Mi mensaje para los padres: Todavía no tenemos suficientes niños vacunados, particularmente entre 5 y 11 años, y esa es otra área donde necesitamos hacer énfasis sobre la vacunación”, agregó el funcionario, mencionando que el panorama de seguridad contra el COVID en las escuelas es muy bueno. “Vemos que los números siguen bajando, y actualmente, el índice de los últimos 7 días en las escuelas es del 0.1,3%, lo que muestra que las escuelas siguen siendo los sitios más seguros en las comunidades”.

El COVID en la ciudad de Nueva York en cifras