Graban a abuela golpeando brutalmente a su nieta por “chismosear” el presunto abuso de su padre en Colombia

En las redes sociales se hizo viral un penoso momento en el que una niña está siendo maltratada físicamente por su abuela en Colombia, lo que ha causado indignación y rechazo por parte de los usuarios.

De acuerdo a lo reseñado por el diario El Tiempo, las autoridades colombianas se pronunciaron rechazaron el episodio de maltrato infantil que se llevó a cabo en un hogar de la comunidad de Envigado, Antioquia.

“¿Fue por allá a chismosear el otro día a la Fiscalía, a hablar chismes de él?”, le preguntó la mujer a la pequeña.

Todo indica que, el hombre al que la mujer se estaba refiriendo en el video con material sensible es el papá de la menor, quien además la habría abusado.

“Acá no va a hacer lo mismo. No va a estar hablando de él”, le decía la abuela mientras procedía a golpearla en reiteradas ocasiones contra la pared.

Debido al fuerte impacto que tuvieron las imágenes en las redes sociales, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ofreció una respuesta sobre el caso y afirmó que tres niñas ya están bajo protección especial luego de haber sido maltratadas en este núcleo familiar.

“Los adolescentes fueron retirados del entorno familiar y ubicados en Centro de Emergencia. Comisaría de Familia adelanta verificación de derechos. Rechazamos todo acto de violencia”, puntualizó la institución.

Frente caso de Envigado informamos que:

Son 3 menores de edad que están bajo protección.

Los adolescentes fueron retirados del entorno familiar y ubicados en Centro de Emergencia.

Comisaría de Familia adelanta verificación de derechos.

Rechazamos todo acto de violencia hacia NNA. — Bienestar Familiar (@ICBFColombia) March 10, 2022

Las imágenes que se muestran a continuación son de contenido delicado, es por ello que se resguarda la identidad de la niña: View this post on Instagram A post shared by NTN24 (@ntn24)

También le puede interesar:

–Joven de 14 años habría abusado sexualmente de una compañera dentro de un colegio en Colombia

–Detienen a un sujeto en México acusado de abusar sexualmente de dos niñas de 8 y 10 años

–Aberrante: Sujeto es grabado abusando de una niña en plena calle de Argentina y se va a la fuga