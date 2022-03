Trabajar con Trump fue como “luchar contra un cocodrilo”, dijo exfiscal William Barr

El exfiscal general William Barr ha estado revelando varios aspectos de su trabajo con el expresidente Donald Trump, incluso recientemente dijo que trabajar con él en la Casa Blanca era como “luchar contra un cocodrilo”.

Barr hizo el comentario en NBC News al hablar lo complicado que era negociar con el expresidente, debido a que se rodeaba de gente que le decía “lo que quería escuchar”, sin a veces medir las consecuencias.

“[Trump] tiende a rodearse de gente que le dirá lo que quiere oír“, dijo. “Antes de las elecciones… lanzó su red ampliamente y habló con muchas personas y secretarios del gabinete, todos nosotros tuvimos que luchar con él con frecuencia para lograr cosas que pensamos que lo mantendrían en el buen camino”.

Dijo que era una batalla constante, debido a la influencia de su círculo más cercano en el Ala Oeste de la Casa Blanca.

“Tuvimos éxito en general, pero fue… con frecuencia fue como luchar contra un cocodrilo”, recordó Barr.

El exfiscal no considera que Trump sea la persona indicada para liderar nuevamente el país, pero creía que tiene más popularidad que el presidente Joe Biden.

“Creo que hay muchos estadounidenses en este momento que preferirían tenerlo de vuelta en el cargo que lo que vemos bajo Biden“, expresó.

Barr ha estado dando entrevistas en televisión para promover sus memorias, el volumen titulado One Damn Thing After Another (Una maldita cosa tras otra).

El exfuncionario rechazó las afirmaciones de Trump de que hubo fraude electoral, debido a la falta de pruebas, lo cual le costó el distanciamiento y críticas del exmandatario.

Dijo que tras su derrota, Trump prefería reunirse con aquellos que le seguían de algún modo la corriente, de haber triunfado, como lo hacía el abogado Rudy Giualiani, de quien finalmente el expresidente se distanció ante las derrotas en tribunales por reclamos electorales.

“Después de las elecciones, simplemente escuchaba a este grupo de personas que no tenían un puesto en el gobierno, pero que le decían exactamente lo que quería escuchar, y en última instancia, él tiene la culpa de eso”, explicó.

El exfiscal señaló que estaba convencido de que Trump perdería con un mayor rango de votos, pero se sorprendió de que estuviera tan cerca del triunfo.

“Sentí durante mucho tiempo que iba a perder las elecciones. Entré en abril y le dije que pensaba que iba a perder las elecciones”, dijo. “Y la noche de las elecciones, sentí que iba a perder. Y en realidad me sorprendió que estuviera tan cerca”.