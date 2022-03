Tragedia en la WWE: Hulk Hogan llora la muerte del legendario Scott Hall [Video]

El exluchador profesional Scott Hall, una de las figuras más destacadas del ‘pressing catch’ en los años noventa junto con Hulk Hogan y Mark Calaway -el mítico ‘Enterrador’-, falleció ayer lunes a los 63 años, después de sufrir tres ataques al corazón y una vez tomada la decisión de desconectarle del soporte vital del que dependía enteramente. Su ingreso en el hospital se debió inicialmente a una operación de cadera.

El mencionado Hulk Hogan recibió tan triste noticia durante la sesión de karaoke que ofrece semanalmente en su bar de Tampa, en Florida, por lo que no tardó en parar inmediatamente las actuaciones para tomar el micrófono y compartir su pena con el público allí congregado. Sin poder contener las lágrimas, el exdeportista quiso rendir homenaje a Hall, conocido por sus alteregos ‘Bad Guy’ y ‘Razor Ramon’ y por su actitud irreverente en los cuadriláteros, al tiempo que reconocía sentirse devastado por su temprana partida.

“Scott Hall me resucitó, me devolvió a la escena. Lo quise tanto que no puedo explicarlo con palabras. Tenía un montón de fallos, pero era un buen tipo. Está en nuestros pensamientos y oraciones esta noche. Se acaba de ir, y me está costando mucho mantener la compostura y estar aquí con ustedes”, admitió la estrella de la WWE.

“Los malos tiempos no duran para siempre, pero sí lo hacen los chicos malos. Brindemos por el Bad Guy original, que tanto ayudó a Hulk Hogan y le enseñó a Hollywood cómo ser un chico malo. Solo tengo amor de por vida para él”, manifestó Hogan con emoción.

