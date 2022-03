De Chiquinquirá Delgado para Jorge Ramos en su cumpleaños: “Que tu vida sea tan especial como tú”

Jorge Ramos está de regreso en Univision y en suelo estadounidense. Varias muertes de periodistas han sido reportadas en los últimos días. Todos estaban dándole cobertura al conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Jorge estaba en Polonia, en la frontera de este país con Ucrania, reportando desde ahí el rostro de los desplazados por la guerra.

De las primeras en felicitarlo por su natalicio fue Chiquinquirá Delgado, su esposa, quien a través de las historias de Instagram le dedicó estas palabras: “Que tu vida sea tan especial como tú”. La pareja lleva ya más de diez años y aunque son muy herméticos sobre su relación de cara a la prensa, están muy enamorados.

Cuando el famoso periodista cayó con COVID y reveló su experiencia, contó lo mucho que significaba el recuerdo de su esposa, representado durante su cuarentena por un par de aretes que ella había dejado olivados, y que él cuidaba como la joya más preciosa. Era sin duda alguna su motor y motivación.

De Polonia en su Instagram nos ha dejado imágenes que muestran a los niños, quienes en un conflicto armado están siendo sin duda alguna los más afectados, porque no sólo han tenido que dejar su país, también han perdido parte de su niñez en medio de la guerra, algunos no sólo perdieron su hogar, también perdieron algún ser querido: padres, madres, hermanos, amigos, profesores. Mucho se ha perdido. View this post on Instagram A post shared by Jorge Ramos (@jorgeramosnews)

Más sobre Jorge Ramos:

Jorge Ramos comparte estas tristes imágenes diciendo: “Niños de la guerra en Ucrania y Polonia”

Chiqui Delgado sobre la cobertura de Jorge Ramos en Ucrania: “No deja de sorprenderme con su valentía”

Jorge Ramos: “Sí, estamos viendo familias completas, pero las mascotas… Las mascotas se han quedado en Ucrania”