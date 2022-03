Kim Kardashian asegura que con Pete Davidson encontró la felicidad

Kim Kardashian asistió al programa ‘Ellen DeGeneres Show’ para, entre otras cosas, hablar acerca de su relación con el comediante de ‘Saturday Night Live’, Pete Davidson, con quien sale desde octubre pasado.

La estrella del reality show ‘The Kardashians’, quien hizo oficial su noviazgo con el comediante, de 28 años, el 11 de marzo al publicar en Instagram un par de imágenes en las que aparecen juntos, dijo al respecto: “Supongo que no es oficial hasta que se publica”.

“Tengo las fotos más lindas de nosotros y cuando las veo pienso: ‘Oh Dios mío, somos tan lindos’. Pero luego me digo: ‘No estés tan desesperada. No publiques tanto'”, compartió la fundadora de la marca SKIMS.

Ante el asombro de DeGeneres, Kim aseguró que no conoce las reglas para publicar su relación a través de redes sociales: “No sé qué es lo correcto, es como si no hubiera tenido citas o como si no hubiera salido con alguien más antes de que existiera Instagram. No sé cuáles son las reglas”.

Su relación con Davidson se produce en medio de su actual batalla legal con su ex Kanye West, al que pidió el divorcio en febrero de 2021, tras casi siete años de matrimonio.

Durante la entrevista, DeGeneres, de 64 años, le dijo a Kardashian que la ve feliz y entusiasmada: “Veo un cambio en ti, mucha facilidad, un lado totalmente diferente”. A lo que Kim respondió: “Se siente bien”.

“Regularmente soy de las personas que anima a sus amigos a que hagan las cosas que los hacen sentir felices. Por eso, en esta ocasión me dije lo mismo: ‘Estás en los 40, encuentra la felicidad y ve por ella’. La encontré y se siente tan bien. Quiero aferrarme a ello para siempre”, afirmó Kim.

Kim y Pete fueron vinculados sentimentalmente por primera vez en octubre de 2021, después de que fueran fotografiados tomados de la mano en una montaña rusa en Knott’s Scary Farm en Buena Park, California. Poco antes de esa salida, habían compartido un beso en pantalla en ‘Saturday Night Live’, cuando Kardashian hizo su debut como presentadora.

En febrero, Davidson llamó a la empresaria su “novia” por primera vez en una entrevista con la presentadora de ‘The TV Show!’, Kay Adams.

Recientemente, Kim dijo en una entrevista a Variety que planea contar a sus seguidores cómo se conocieron ella y Davidson y todos los detalles sobre su relación, en el reality ‘The Kardashian’, que se estrenará el 14 de abril en Hulu.

