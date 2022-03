Video: Destruye su Tesla al intentar realizar una acrobacia peligrosa en Los Ángeles

La madrugada del domingo, el conductor de un auto Tesla modelo S fue captado en video haciendo una peligrosa acrobacia en el área de Echo Park en Los Ángeles.

En el video, se observa el momento en el que el vehículo vuela unos 50 pies después de subir una pendiente a toda velocidad, en la intersección de las calles Baxter y Alvarado.

El TESLA volador.

Así voló este auto, rentado, en las calles de Los Ángeles, muy cerca de Echo Park. #LA #California pic.twitter.com/3GmOKWEjLU — Guillermo Ochoa (@guillermochoa) March 21, 2022

Al “aterrizar”, el Tesla termina impactando contra dos vehículos estacionados y varios botes de basura, en una peligrosa acrobacia registrada a las 00:10 horas.

Muchos transeúntes captaron el salto con la cámara y rápidamente se dirigieron a Twitter para compartir las imágenes espectaculares. Las imágenes de las secuelas muestran que todas las bolsas de aire se desplegaron en el momento del impacto.

“Cuando llegué aquí, todos se habían ido y solo quedaba un Tesla abandonado que se encontraba encendido y se estrelló contra la parte trasera de mi auto. Los vecinos inmediatamente comenzaron a mostrarme los videos de varios Tesla que bajaron de la colina siguiendo al que saltó y se estrelló”, relató el residente de Echo Park, Jordan Hook, a la cadena ABC7.

Las autoridades ofrecieron una recompensa de $1,000 dólares por información que ayude a identificar y a capturar a la persona que realizó la peligrosa acrobacia a bordo del Tesla. El culpable enfrentará cargos por “hit-and-run”. A very dangerous stunt. See below for details and if you have any information please contact Central Traffic Division. @LAPPL @LabradaAl @LAPDCTD24 @LAPDHQ @LapdTrfg pic.twitter.com/JQJdKjrqdc— AlMendoza (@LAPDCaptMendoza) March 20, 2022

Si alguna persona tiene información que ayude a las autoridades a identificar al conductor responsable, se puede comunicar con el Departamento de Policía de Los Ángeles al 213-833-3713 o al 877-527-3247.

Si desea hacer una denuncia anónima, se puede comunicar a Crime Stoppers al 800-222-8477.

