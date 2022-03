Sueldos de estrellas: Gerard Piqué y Eden Hazard son los mejores pegados de La Liga

Luego de la cachetada que le pagó el FC Barcelona al Real Madrid en el Santiago Bernabéu (0-4) el domingo pasado, la cuenta atrás para el final de La Liga está en marcha. Uno de los temas que ha salido después de la goleada son los salarios netos que reciben al mes los jugadores.

Este martes el diario L’Équipe publicó un top seis de los jugadores que mejor salario mensual tienen en La Liga de España. Gerard Piqué es el mejor posicionado con 35 años de edad y con un contrato vigente hasta 2024.

Incluso su esposa, la cantante colombiana Shakira, envió un mensaje motivador tras su actuación en El Clásico. “Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo el con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!”, manifestó en redes sociales.

Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo el con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial.

pic.twitter.com/mYrvqs3EMa — Shakira (@shakira) March 20, 2022

Lista de los mejores pagados

Gerard Piqué: € 2,330,000 ($ 2,563,850) – FC Barcelona

Gareth Bale: € 2,270,000 ($ 2,497,828) – Real Madrid

Eden Hazard: € 2,270,000 ($ 2,497,828) – Real Madrid

Sergio Busquets: € 1,910,000 ($ 2,101,697) – FC Barcelona

David Alaba: € 1,880,000 ($ 2,068,686) – Real Madrid

Antoine Griezmann: € 1,880,000 ($ 2,068,686) – Atlético Madrid

Dos jugadores del FC Barcelona, tres del Real Madrid y uno del Atlético Madrid. En el caso de los merengues, dos dos pegores pagados no juegan: Bale y Hazard.

“Si en el terreno el FC Barcelona ha recuperado la moral y la sonrisa, todavía no lo hace en el plano financiero donde sigue lastrado por una colosal deuda de 1.300 millones de euros. Fruto de la nefasta gestión de su expresidente, Josep Bartomeu, que pagó traspasos abultados muchas veces sin el rendimiento deportivo esperado, con una política salarial inflacionaria por los viejos directivos del club catalán. Gerard Piqué (35 años), Sergio Busquets (33 años) o incluso Jordi Alba (33 años), han obtenido así jugosas ampliaciones bajo su mandato y figuran entre los jugadores mejor pagados de la actualidad en La Liga”, reportó el citado medio.

