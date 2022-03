La directora de comunicaciones de Biden culpó a la vicepresidenta Harris por la discordia en su oficina, según libro

En un par de meses los reporteros del New York Times, Jonathan Martin y Alex Burns, sacaran a la venta “This Will Not Pass: Trump, Biden, and Battle for America’s Future”, un libro que promete dar a conocer la fricción que existe entre el equipo de Kamala Harris y el de Joe Biden.



Aunque el libro aún no sale a la venta, el medio Político dio a conocer algunos extractos sobre el verdadero sentir entre algunos miembros de ambos equipos y no aquel que la Casa Blanca ha querido “vender” a los estadounidenses donde ambos trabajan en conjunto con el presidente Joe Biden y la presidenta Kamala Harris.



Además, saldrá a relucir en el libro la supuesta angustia que vive la vicepresidenta por la cartera de política que le fue asignada y el disgusto de Kate Bedingfield, directora de comunicaciones de Biden, quien según el libro, no sólo se cansó de las críticas de que la Casa Blanca estaba administrando mal Harris, sino que la culpó de los crecientes problemas en la oficina de la vicepresidenta.



“En privado, Bedingfield se había dado cuenta de que la vicepresidencia no había alcanzado las altísimas expectativas: su oficina en el Senado había estado desordenada y su campaña presidencial había sido un fiasco. Quizás, sugirió, el problema no era el personal del vicepresidente”, escribieron Martin y Burns.



“This Will Not Pass: Trump, Biden, and Battle for America’s Future”, según el medio antes citado, también relata que en una ocasión Biden reunió a todos los empleados en la Oficina Oval y les exigió discreción ante la ola de comentarios que se habían filtrado de la vicepresidenta y les advirtió que si se llegaba a enterar de un nuevo comentario se convertirían en exempleados.



Los periodistas también dejaron en claro que Biden y Harris llevan una relación “amistosa, pero no cercana” y que sus almuerzos semanales “carecían de una profundidad real de intimidad personal y política”.



Sobre la agenda que le fue asignada a Kamala, Jonathan Martin y Alex Burns indicaron que ella no estaba del todo feliz y que incluso llegó a decir a los asistentes de la Casa Blanca “en términos francos no quería estar restringida a unos pocos temas asociados principalmente con mujeres estadounidenses negras”.

Político también reveló que, tras darse a conocer episodios del libro, Kate Bedingfield respondió a través de un correo electrónico en el que hizo un reconocimiento a Harris: “La vicepresidenta Harris es una fuerza en esta administración y tengo el mayor respeto por el trabajo que hace todos los días por hacer avanzar al país.



Por ahora la Casa Blanca no se ha manifestado respecto a los extractos de “This Will Not Pass: Trump, Biden, and Battle for America’s Future” que corre a cargo de los periodistas Jonathan Martin y Alex Burns.

