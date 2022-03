Tite admitió “preocupación” por Neymar y se negó a divulgar lo que conversaron

El seleccionador brasileño de fútbol, Adenor Leonardo Bachi ‘Tite’, admitió este miércoles su “preocupación” con Neymar, pero se abstuvo de divulgar el contenido de las conversaciones o los consejos que da al principal astro de la Canarinha por tratarse de un asunto íntimo.

“Tenemos una preocupación general, pero hay cosas que son muy íntimas, dentro del vestuario, algo particular”, afirmó Tite en una rueda de prensa al ser interrogado sobre si ha tenido una conversación particular más detenida con el jugador sobre sus continuos problemas dentro y fuera de la cancha.

El jugador del PSG, que será titular en el partido del jueves ante Chile en el estadio Maracaná de Río de Janeiro por las eliminatorias al Mundial de Catar 2022, volvió a concentrarse con la selección brasileña en medio de polémicas y críticas, y tras perderse los últimos partidos de la Canarinha por lesión.

Neymar viene recibiendo duras críticas por su bajo desempeño desde que el Real Madrid eliminó al PSG en la Liga de Campeones de Europa.

“Si un técnico mío cuando yo era jugador expusiese mis problemas de forma pública, yo protestaría. Hago con los jugadores lo que me gustaría que los técnicos hiciesen conmigo”, afirmó Tite.

Y afirmó que, cuando es convocado para la selección, Neymar siempre ha mostrado su talento y profesionalidad.

“Las realidades del club son unas y las de la selección otras. Varios jugadores pasaron adversidades en sus clubes y otros vienen con autoestima elevada. Neymar ya está acostumbrado a jugar bajo presión. Ya tenemos una presión que es nuestra y no vamos a traer la presión de los otros”, afirmó.

Agregó que confía tanto en el jugador del PSG que en el partido del jueves lo alineará como delantero centro, pero con total libertad para moverse por la cancha y ser creativo y osado.

Afirmó que la selección brasileña tiene una estructura que le permite a Neymar explotar toda su creatividad.

La víspera, el centrocampista Lucas Paquetá, jugador del Lyon francés e igualmente concentrado con la selección brasileña, también salió en defensa de Neymar y calificó como falsas y totalmente irrespetuosas las afirmaciones de un periodista galo de que Neymar “llegó al límite de acudir borracho a los entrenamientos”.

“Es hasta una falta de respeto transmitir informaciones que no son verdaderas. Obviamente no son verdaderas y él no comentó eso”, dijo Paquetá en una rueda de prensa virtual.

“Algunas personas dicen esas cosas de forma irresponsable sin saber que pueden terminar afectándonos. No es posible que crean en rumores que las personas inventan y mostrarlos como si fuera una cosa totalmente cierta. Creo que Neymar es un excelente profesional y no creo que haya hecho eso”, agregó.

