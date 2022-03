Eden Hazard pasará nuevamente por el quirófano y estará de baja al menos por un mes

La historia de Eden Hazard se ha convertido en una verdadera pesadilla, debido a su bajo rendimiento y a sus innumerables lesiones. En esta oportunidad, el belga deberá pasar nuevamente por el quirófano para para retirarse la placa de osteosíntesis en su peroné derecho. Asimismo, el comunicado del Real Madrid refleja que el futbolista estará de baja al menos por un mes.

Parte médico de Hazard. #RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 25, 2022

Asimismo, el jugador pudo llegar finalmente a un acuerdo con el club, ya que en el 2021 les transmitió que no se sentía cómodo con esta placa. Sin embargo, el alto mando merengue se negó a aceptar el plan de pasar de nuevo por el quirófano.

Hazard, venía arrojando molestias en su peroné derecho y esto le había privado de cumplir con los entrenamientos con el resto del grupo. Es por ello que, la idea de pasar por el quirófano cogió fuerza en los últimos días hasta ser aceptado por el club.

El belga, no ha sido el mismo jugador influyente al del Chelsea FC. Todo esto desde que recibió el golpe por parte de Meunier en aquel duelo trepidante de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain en noviembre del 2021.

No obstante, las lesiones no han sido lo único negativo, sino que su bajo rendimiento lo han llevado a no ser tomado en cuenta por el entrenador Carlo Ancelotti. De hecho, solamente ha disputado 877 minutos en la actual temporada.

Por último, Ancelotti se queda sin una ficha menos en el ataque por lo que resta de partidos. A la ausencia del belga, también hay que añadirle la poca confianza que tiene en Gareth Bale y Mariano. Esto le da un mayor peso a Vinicius J. y Karim Benzema para que hagan frente en el ataque en el momento más crucial.

Lee También:

Eden Hazard y Gareth Bale: entre los futbolistas mejor pagados del mundo sin siquiera jugar bien

Carlo Ancelotti sobre la situación de Eden Hazard: Si no juega es porque prefiero a otro

“Eden Hazard pudo vivir como Cristiano Ronaldo”: Joe Cole explica por qué el belga no se convirtió en el mejor jugador del mundo