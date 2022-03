Fanáticos de ‘Succession’ pueden alquilar la villa italiana que aparece en la tercera temporada

En la tercera temporada de la afamada y premiada serie de HBO, ‘Succession‘, la familia hace un viaje a Italia, por lo que visitan la impresionante Villa La Cassinella.

Dicha residencia está ubicada en el Lago de Como en la región de Lombardía, al norte de Italia, y su alquiler tiene un costo de $100,000 dólares por semana.

En la serie, esta villa pertenece a un personaje llamado Lukas Matsson, el cual es interpretado por el actor Alexander Skarsgård.

Además de vivir una experiencia parecida a la de la ambiciosa familia Roy, también el lugar llega a ser atractivo por su impresionante arquitectura y bellos exteriores.

Esta villa se encuentra rodeada de amplios jardínes que se encuentran en las mejores condiciones y de un bello lago, el cual es la única vía en la que es posible llegar al lugar.

El lugar tiene capacidad para albergar a 17 personas, máximo, y cada uno de los huéspedes tendrá acceso a todo tipo de comodidades y empleados que están a disposición de atender cualquier solicitud.

Villa La Cassinella tiene en total nueve habitaciones, 10 baños, grandes salones y espacios ideales para pasar el día.

Además de los paisajes del exterior, también hay una piscina y terraza, la cual fue hecha recientemente y cuenta con un diseño un poco más moderno, si le compara con el resto de la propiedad.

Villa La Cassinella en el Lago de Como no fue la única impresionante propiedad que visitaron los personajes de ‘Succesion’ durante la tercera temporada, también fue parte de las locaciones Centinale, en la provincia de Siena.

Centinale, la cual fue construida para el Papa Alejandro VII, tiene un costo de $54,000 dólares por semana un poco menos que Cassinella.

La locación fue usada en la serie original de HBO para realizar la boda de Caroline Collingwood, personaje interpretado por la actriz Harriet Walter.

Esta propiedad tiene 13 habitaciones, sala de juegos y cancha de tenis. Durante la visita los huéspedes podrán hacer caminatas, paseo a caballo y más. View this post on Instagram A post shared by Gloria McCune (@gloriamccune)

