El diseñador Tommy Hilfiger elevó el precio de una mansión en apenas tres meses

Hace tres meses el diseñador de moda Tommy Hilfiger, de 71 años de edad, compró una mansión cercana a la estación de esquí de Aspen por $31 millones de dólares. Ahora, ha vendido la propiedad en $50 millones de dólares.

Con esta gran venta el diseñador comprueba que no solo es un diseñador sino un gran empresario capaz de elevar los precios de las propiedad y, claro, lograr que sean vendidas.

Esta propiedad nunca entró al mercado de bienes raíces, toda la negociación se hizo fuera y según el Wall Street Journal, la venta se concretó el 22 de marzo. Hasta el momento no se sabe el nombre del nuevo dueño.

La misma mansión ha sido anteriormente puesta en alquiler por $190,000 dólares al mes.

