Pasó de vender bocadillos con su madre para sobrevivir a convertirse en reconocido modelo de Hugo Boss

No cabe duda de que los grandes golpes de suerte solamente nos llegan en contadas ocasiones en toda la vida y que muchos de ellos te cambian por completo la existencia, generalmente para bien.

Ejemplo de ello es el caso de un joven brasileño de 21 años llamado Gabriel Pitta, quien hasta hace poco nunca se imaginó que su vida daría un giro inesperado de 180° prácticamente de un día para otro pues de las calles pasó al mundo de las pasarelas.

Gabriel, quien es originario de Salvador de Bahía, Brasil, tuvo una niñez y adolescencia llena de carencias, debido a la condición precaria en la que vivía al lado de su familia. Esto le llevó a tener que trabajar desde temprana edad, algo que hacía gustoso al lado de su madre, pues siempre estuvo convencido de que el esfuerzo lo llevaría conseguir sus metas. View this post on Instagram A post shared by P I T T A💎 (@gabrielpittaa)

Pitta ayudaba a su madre a preparar bocadillos, a empaquetarlos y a venderlos en las calles para ganar el dinero necesario para sobrevivir el día a día. View this post on Instagram A post shared by P I T T A💎 (@gabrielpittaa)

Fue en 2016 cuando este joven decidió inscribirse a un concurso de belleza de su localidad, el cual buscaba al “hombre más bello” del lugar. Increíblemente, este certamen lo catapultó al mundo del modelaje, haciéndolo participar en distintas campañas en su país y hoy en día, se ha convertido en un modelo cotizado a nivel internacional. View this post on Instagram A post shared by P I T T A💎 (@gabrielpittaa)

En la actualidad, Pitta se encuentra trabajando en Europa y recientemente se dio a conocer que sería la imagen principal de la compañía de moda Hugo Boss. View this post on Instagram A post shared by P I T T A💎 (@gabrielpittaa)

Y ese no ha sido el único éxito del joven desde que dejó su país natal. Ha sido modelo de portadas de revistas reconocidas mundialmente como Vogue, GQ y Marie Claire. View this post on Instagram A post shared by P I T T A💎 (@gabrielpittaa)

Sin duda, un gran ejemplo de que el gran esfuerzo siempre es recompensado. View this post on Instagram A post shared by P I T T A💎 (@gabrielpittaa)

