¿Preocupación o “alegría” en México? Gerardo Martino podría perderse el Mundial tras operación ocular

Miguel Herrera:



“Nos brinca por qué no va a los partidos por cuestión de salud, pero si no tiene salud, se tendría que hacer a un lado, más allá, no sé qué tenga. Si vuela a Argentina, tendría que volar a Honduras”.



“Nunca le voy a decir que no a la Selección”.



¿Opiniones? pic.twitter.com/kI8Bh0HMdb