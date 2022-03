Kourtney Kardashian entró en la menopausia por intentar tener un bebé con Travis Barker

‘The Kardashians’ es la apuesta más reciente de Hulu, la cual pretende documentar la cotidianidad de este clan cuya vida fue registrada por más de quince temporadas en ‘Keeping Up With The Kardashians’.

Después de haber sido uno de los programas más exitosos, la familia migra al streaming para mostrar en qué punto de sus vidas se encuentran ahora, tanto en lo personal como en lo profesional.

De hecho, el nuevo adelanto del reality ya se encuentra circulando en las redes sociales y revela que Kourtney Kardashian se está sometiendo a un tratamiento de fertilidad para cumplir su sueño de tener un cuarto hijo, el primero en común con su actual prometido Travis Barker.

Este mismo proceso de fecundación in vitro, al que la pareja ha recurrido por recomendación de su médico, le ha hecho ganar mucho peso y le adelantó la entrada en la menopausia debido a los medicamentos hormonales.

El problema es que Kourtney no puede subir una fotografía en bikini a Instagram sin que comience a especularse automáticamente con que está embarazada y este escrutinio al que se somete su físico le ha resultado especialmente duro en los últimos meses.

“Es tan grosero comentar sobre las personas cuando no tienes idea de por lo que están pasando. La medicación que me han estado dando me hizo entrar en la menopausia. Literalmente en la menopausia”, enfatizó Kourtney en el teaser.

Aunque Kourtney ha tratado de “proteger” en la medida de lo posible su relación con el baterista de Blink-182, sorprendentemente permitió que las cámaras del reality la acompañen en sus citas con los médicos para extraer una muestra del semen de su novio. Eso sí, pidió que se apagaran los micrófonos mientras él llenaba el bote correspondiente porque le parecía que era compartir demasiado.

Kourtney tiene una niña y dos niños de entre siete y 12 años con su ex, Scott Disick, y Travis es padre de dos adolescentes: Landon, de 18, y Alabama, de 16, con su exesposa Shanna Moakler.

‘The Kardashians’ comenzará a transmitirse a partir del 14 de abril.

