“Era la última oportunidad para mí”: Juan Guillermo Cuadrado admite estar triste tras no clasificar a Qatar 2022 con Colombia

Juan Guillermo Cuadrado, defensor de colombiano de la Juventus lamentó que la selección Colombia no pudiera clasificar al Mundial Qatar 2022 y aseguró que esta era su “última oportunidad” para volver a disputar una Copa del Mundo luego de haber estado en Brasil 2014 y Rusia 2018.

“Nadie más que nosotros, como familia, sabe la tristeza (que sentimos) y más al pensar que era la última oportunidad para mí, pero aún en medio de ella (la tristeza) debemos levantarnos y seguir adelante”, confesó el jugador en una historia de Instagram.

📱Esta fue la historia que publicó Juan Guillermo Cuadrado🇨🇴 tras el fracaso de la Selección Colombia en las eliminatorias. pic.twitter.com/SKDWCojlZG — Toque Sports (@ToqueSports) March 31, 2022

Colombia vio caer su sueño mundialista el pasado martes en la última jornada de eliminatorias sudamericanas, en la que, pese a derrotar a Venezuela por 0-1, no pudo alcanzar el quinto lugar puesto que Perú derrotó a Paraguay 2-0 y se quedó con el repechaje.

Con este partido ante la Vinotinto, se cree que finalizó el presente de la que es calificada como la mejor generación de futbolistas que ha tenido Colombia y a su vez inicia una reestructuración que seguramente no tendrá a Reinaldo Rueda como entrenador.

Es posible que esta “reestructuración” cuente en su inicio con jugadores como James Rodríguez, David Ospina y el propio Juan Cuadrado, pero estos posiblemente no estarán en el siguiente proceso mundialista de forma completa debido a la edad que tendrán.

Esta generación fue la que logró clasificar a la selección cafetera al Mundial de Brasil en 2014, logrando acabar con una seguidilla de 16 años sin asistir al magno evento del fútbol. Pero esto no quedó allí sino que también consiguieron el cupo a la Copa del Mundo de 2018 en Rusia.

El siguiente Mundial se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos en 2026, para ese entonces, jugadores como Cuadrado tendrán 38 años mientras que James, que también lamentó la eliminación de su selección, tendrá 35.

“No sé qué venga para los próximos procesos, no sé si esté o no. Lo que sí sé, es que me rompe el alma perder, me incomoda no estar clasificado y esto no puede volver a pasar”, puntualizó James Rodríguez.

