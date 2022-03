Polémica ley “No digas gay” divide opiniones en Florida; Walt Disney Co., uno de sus mayores críticos

The Walt Disney Co. se sumó a las voces que se han pronunciado en contra de una legislación estatal recién firmada en Florida, que los opositores denominaron “No digas gay”.

El lunes, el gobernador del estado, Ron DeSantis, promulgó el proyecto de ley de derechos de los padres en la educación, que prohíbe la discusión o instrucción en el aula sobre la orientación sexual y la identidad de género hasta el tercer grado.

Los residentes de Florida han manifestado opiniones diversas en torno a esta controvertida legislación.

“Hemos estado yendo a Disney durante mucho tiempo y estamos cansados de los cambios extremos que parecen pensar que complacen a todos”, declaró Marsha de Winter Garden, Florida, a Fox News.

“Cuando nuestros pases anuales expiraron en febrero, no los renovamos debido a nuestro descontento con la forma en que Disney se había comportado en general, no solo en el tema en particular, sino en todo su despertar”.

“Walt estaría revolcándose en su tumba”, agregó Marsha, una maestra jubilada, quien comentó que ese no es el tipo de cosas en las que deberían los niños.

“Necesitan tener la oportunidad de desarrollarse antes de que se les enseñe lo que deben ser”, sentenció.

“DeSantis, para mí, suena como un matón, y los matones deben ser enfrentados”, dijo a Fox News Len, propietario de una casa en Florida.

De acuerdo con una encuesta de Politico/Morning Consult realizada a principios de marzo, el 51% de los votantes estadounidenses apoyaban la prohibición de las discusiones sobre orientación sexual e identidad de género entre los estudiantes en los primeros grados de la escuela primaria.

La ley oficialmente llamada “Derechos de los padres en la educación” prohíbe hablar en las escuelas de sexualidad e identidad sexual hasta el tercer grado.

Entre las primeras reacciones tras la firma de la ley se encuentra la de Disney, que es la empresa que tiene más empleados en Florida.

“Nunca debió ser aprobada ni convertida en ley”, dijo la compañía en un comunicado en el que se declara “dedicada” a apoyar los derechos y la seguridad de sus empleados LGBT+ y a los esfuerzos de organizaciones que a nivel estatal y nacional luchan por lograr que esta ley sea frenada en el poder legislativo o en los tribunales.

Incluso, durante la pasada gala de los premios Oscar, el proyecto de ley fue objeto de broma por la actriz, escritora y comediante Wanda Sykes. “Vamos a tener una gran noche. Y para ustedes en Florida, vamos a tener una noche gay”, bromeó Sykes, quien es abiertamente lesbiana.

