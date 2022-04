Chris Pérez dedica emotivo mensaje a Selena Quintanilla a 27 años de su asesinato

El 31 de marzo de 1995 fue una fecha de luto para México y Estados Unidos, pues Selena Quintanilla fue asesinada con tan solo 23 años y una carrera por delante; su presidenta de club de fans, Yolanda Saldívar, le disparó tras una discusión.

Ahora, a 27 años de su trágica muerte, sus fanáticos recuerdan el legado de la ‘Reina del Tex-Mex’ que se ha mantenido vigente por décadas gracias a los diferentes homenajes, series y películas que han hablado de la vida y obra de la cantante.

De igual manera, Chris Pérez, quien fuera esposo de Selena, no fue ajeno a la situación y no dudó en honrarla con un nostálgico mensaje que publicó por medio de sus redes sociales.

El exguitarrista de ‘Selena y los Dinos’ usó su cuenta de Instagram para dedicar unas palabras en memoria de Selena y afirmó que ella se mantiene presente en su vida a pesar del tiempo.

“Recordando su vida extraordinaria, su don de la música y su legado eterno. Selena continúa inspirándonos a todos. Por siempre en nuestros corazones”, escribió Pérez como pie de una imagen de una rosa blanca.

“Enviando un gran agradecimiento a todos los fanáticos de Selena por las grandes cosas que hacen para ayudar a mantener viva su memoria y legado y transmitir su música de generación en generación. Aquí estamos, juntos… todos estos años después con su luz brillando hoy más que nunca”, expresó.

25 aniversario de la película biográfica de Selena

A 25 años del estreno de la película “Selena”, que recrea los comienzos y el ascenso en la música de la cantante, la cinta regresa a las pantallas de cine de Estados Unidos a partir del 7 de abril, como parte de los homenajes que está recibiendo este año.

También en abril saldrá a la luz un nuevo álbum de Selena, que tendrá 13 canciones grabadas por la artista antes de su deceso y con nuevos arreglos de su hermano, A.B. Quintanilla.

Se espera que este material sea lanzado el próximo 16 de abril, cuando la cantante hubiera cumplido 51 años. View this post on Instagram A post shared by Selena (@selenaqofficial)

Sigue leyendo: ¡Ya puedes seguir a Selena Quintanilla en TikTok! Anuncian fecha para transmitir su último concierto

– El ex de Selena Quintanilla, Chris Pérez, publica foto nunca antes vista de la cantante y sus fans se emocionan hasta las lágrimas

– Jennifer Lopez rinde homenaje a Selena en el 25 aniversario de la película biográfica