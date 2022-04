Hombre denuncia amenazas de muerte; dicen que quieren asesinarlo “por ser demasiado guapo”

Una historia dada a conocer por el Canal 5 Impacto de Argentina se ha vuelto viral, ya que ha llamado mucho la atención la denuncia realizada por un hombre, quien asegura estar en peligro porque alguien le tiene demasiada envidia por su aspecto físico.

Elías de Sousa, de 32 años, es un habitante de la ciudad de San Vicente, en la provincia de Misiones, y quien afirma ser víctima de seguimientos, amenazas e incluso, de intento de abusos, y todo por ser “demasiado guapo”.

Según Sousa, fue en 2006 cuando otros caballeros comenzaron a hacerle la vida imposible y todo porque asegura “tener mucha suerte con las mujeres”.

Además, aseguró que es víctima de un gran grupo de hombres que constantemente lo están persiguiendo y agrediendo físicamente y de hecho, 2 de ellos lo habrían amenazado con violarlo y castrarlo.

Elías indicó también que ha intentado denunciar este problema en repetidas ocasiones a la policía, pues no solo teme por si vida, sino por la de su esposa y sus 2 hijos; sin embargo, las autoridades han ignorado sus solicitudes.

De acuerdo con Sousa, hay un encubrimiento por parte de las autoridades y tiene prueba para demostrarlo.

“Me amenazaron y alguien me dijo que fuera a la comisaría a poner la denuncia. Fui y no me la aceptaron. Me dijeron que no me iban a tomar la denuncia y que me iban a vender por plata”, afirmó.

“Los tipos me tienen celos cuando hablo con las minas (mujeres), andan hablando pavadas (tonterías), me dicen que soy gay y otras barbaridades. Yo no estoy mintiendo, pueden preguntarles a los vecinos”, agregó de Sousa.

En su entrevista, el joven denunciante aseguró que la única arma que carga para defenderse es una Biblia con la que permanece día y noche.

Tras las polémicas declaraciones, varios usuarios de las redes aseguran que esta persona podría sufrir de algunos problemas mentales que hicieron que se inventara una historia que parece completamente irreal.

