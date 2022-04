Maurizio Sarri atacó duro al fútbol italiano: “Estamos 30 o 35 años por detrás del resto”

El director técnico de la Lazio, Maurizio Sarri, salió al paso este viernes con unas declaraciones en las que aseguró que el fútbol italiano se quedó al menos 30 o 35 años por detrás de incluso otras selecciones que tienen menor historia futbolística.

En rueda de prensa a propósito del encuentro de la Lazio este sábado ante Sassuolo por la Serie A, Sarri fue cuestionado sobre lo que opina acerca de la eliminación de la selección italiana de Qatar 2022 por Macedonia del Norte y el DT aseguró que toda la clave está en el retroceso que ha enfrentado la liga local.

“Si ves la Bundesliga en la televisión, luego cambias de canal y pones un partido de la Serie A, te preguntas: ‘¿dónde carajo he terminado?’. Aquí estamos 30-35 años atrás, pero nadie habla de estructuras. Cuando ves la Bundesliga y luego la comparas con la Serie A, nuestros estadios parecen haber parado incluso hace 50 años. Cuando hablo de los campos, me dicen que me quejo. Pero jugar en ciertos campos es como darle un bisturí oxidado a un cirujano. Pagamos por la falta de atención a todos los detalles”, expresó Sarri.

El campeón de la Europa League con el Chelsea considera que la clave del bajón de Italia corresponde a que ya no es una amenaza como en otros años, aunque también dejó en claro que no todo fue culpa de Italia porque en el encuentro ante Macedonia crearon muchas ocasiones y aún así perdieron.

“Siempre me atengo a mi idea, las selecciones ya no representan un movimiento en el país. Se habla de los mejores esquemas posibles, he oído estupideces monstruosas sobre los problemas del fútbol italiano esta semana. Entendiéndose que estamos hablando de un partido, contra Macedonia, en el que Italia hizo 35 tiros a puerta, sufrió 2, perdió y fue eliminada.”, comentó

Por último, Sarri se dedicó a responder a los críticos de Immobile, condenado en la opinión pública por no rendir positivamente en la Azzurra.

“Hablé con Immobile, le dije que él es el chivo expiatorio de esta situación. Él no es el culpable, piensa en la Lazio porque si yo fuera él sabría muy bien qué hacer. Confío en él porque cuando vuelve aquí y siempre tiene la cabeza de la mejor manera posible”, cerró.

También te podría interesar: