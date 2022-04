Todo mal para A Rod: Jennifer López lo dejó y ahora éste admite que necesita ayuda porque no puede leer

Parece que Alex Rodríguez también conocido como A Rod está perdiendo facultades visuales. En una publicación de Instagram el ex de Jennifer López contó: “Ahora me levanto por la mañana y no puedo leer mis mensajes, no puedo leer mis emails, ni siquiera sé distinguir si tengo mi blackberry o mi iPhone“.

Antes de admitir lo anterior el ex pelotero de los Yankees se sinceró diciendo: “No puedo leer”. Al leerlo hemos llegado a pensar que de manera paulatina parece estar perdiendo la vista. Esperamos que esto sea algo que pueda corregir con lentes de gruduación o alguna operación ocular.

En su post, también consultó a sus fans realizando cierto número de preguntas como: “Número uno, ¿les ha pasado esto? Y número dos, ¿me dan alguna sugerencia de qué hacer para que mis ojos estén bien?“.

Entre las respuestas la recomiendan la cirugía óptica, así como el uso regular de gotas. Mientras que otros le explican que todo es cuestión de la edad. Esto le dijo un fan: “Embrace it 😂 same thing happened to me… sucks getting old @arod“. Se sabe que en el proceso de envejecimiento es normal que muchos pierdan paulatinamente parte de las facultades visuales. Ahora, se desconoce si lo que le pasa a A Rod esté directamente ligado con este hecho. El ex pelotero tiene tan sólo 46 años de edad. Otros lo resumen también aseverando que lo que A Rod necesita son un buen par de lentes con graduación.

Este es el video con el que Alex Rodríguez se sinceró con sus fans:

Jennifer López regresa a las pantallas del cine como Selena

Mientras que A Rod se enfrenta a sus problemas de salud. Jennifer López es noticia no sólo por su relación aorosa con Ben Affleck, sino también por una película del pasado. A 25 años del estreno de la película “Selena”, que recrea los comienzos y el fulguroso ascenso en la música de la reina del tex-mex, Selena Quintanilla, la cinta regresa a las pantallas de cine de Estados Unidos a partir del 7 de abril. Esta producción fue protagonizada por Jennifer López, quien recientemente estrenó Marry Me.

El filme, que se estrenó el 21 de marzo de 1997, regresa a las salas de cine como parte de los homenajes que está recibiendo la artista este año. El anuncio se hizo a través de las páginas oficiales en las redes sociales de la fallecida estrella, según destacó EFE.

La película se estrenó dos años después de que Selena fuera asesinada a tiros a la edad de 23 años a manos de Yolanda Saldívar, quien era presidenta del club de admiradores de la cantante.

La próxima semana se cumplen 27 años desde la muerte de Selena Quintanilla, pero aunque han pasado casi tres décadas desde su asesinato su popularidad y legado están vivos como nunca antes.

Jennifer López, que interpretó a Selena y catapultó su carrera como actriz con la cita, celebró el regreso de la película a las salas de cine. “Esta película significa mucho para mí. Selena y su familia significan mucho para mí y tuve mucha suerte de que me eligieran para interpretarla“, escribió López.

“Nunca olvidaré esa época de mi vida y es un honor como artista haber sido parte de la magia que es esta película”, añadió.

