Peores alimentos de desayuno para la grasa abdominal

La elección constante de ciertos alimentos en las comidas puede favorecer el aumento de la grasa abdominal. Algunos de estos alimentos pueden ser populares en el desayuno, opciones poco nutritivas y poco saludables que probablemente quieras limitar para reducir peso y cintura.

“Las cinturas más grandes están relacionadas con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes e incluso cáncer, explica Johns Hopkins Medicine.

El riesgo de desarrollar enfermedades aumenta con una cintura mayor a 35 pulgadas en mujeres y 40 pulgadas en hombres, según los Institutos Nacionales de Salud.

1. Donuts

La nutricionista Laura Burak dice en Eat This Not That que uno de los peores alimentos para el desayuno que puede comer para la grasa abdominal son las donas. No son nutritivas y tienen azúcar agregado.

“Un alimento que se compone principalmente de azúcar que se come a primera hora de la mañana puede afectar el nivel de azúcar en la sangre, el hambre y los antojos durante el resto del día“, dice Burak.

2. Cereales para el desayuno

Los cereales para el desayuno procesados están hechos de granos refinados y suelen estar cargados de azúcar añadido.

Comer demasiada azúcar se asocia con mayores volúmenes de depósitos de grasa alrededor del corazón y grasa abdominal, como señala un estudio publicado en el la Revista Europea de Cardiología Preventiva.

Los expertos en nutrición sugieren comer granos integrales en lugar de refinados. Son una gran fuente de fibra que ayuda a reducir el colesterol y a mover los desechos a través del tracto digestivo. La avena es un cereal integral fácil de consumir como desayuno acompañado con leche, fruta y nueces.

3. Jugos de frutas

La Fuente de Nutrición de Harvard señala que el consumo de jugos de frutas debe limitarse, ya que contiene tanta azúcar (aunque de azúcares de frutas naturales) y calorías como los refrescos. Los nutricionistas prefieren que se consuma la fruta entera.

“El jugo tiene menos fibra que una fruta o verdura entera, y es probable que los jugos de frutas en particular tengan un índice glucémico más alto que una fruta entera”, comparte Harvard Health.

4. Batidos prefabricados

Los batidos prefabricados pueden ser ricos en azúcares añadidos y bajos en nutrientes. Una alternativa más saludable de desayuno puede ser un batido de desayuno hecho en casa con los ingredientes que proporcionen los macronutrientes esenciales.

Los batidos tendrían mayor ventaja nutricional sobre los jugos ya que para prepararlos se usa la fruta o verdura entera, tienen más fibra y un índice glucémico más bajo. Los batidos pueden ser una buena manera de obtener vegetales si tienes dificultades para agregarlos a tu dieta.

5. Bebidas preparadas de café

El café es una bebida saludable y beneficiosa cuando se consume sin azúcar y con moderación, pero algunas bebidas de café preparadas pueden contener altas cantidades de azúcar añadido y más del triple de calorías que una lata de refresco.

Mientras una taza de café sencillo tiene menos de 5 calorías y no contiene grasa, una bebida de 16 onzas de Starbucks puede superar las 500 calorías y hasta 74 g de azúcar, equivalentes a cerca de 18 cucharaditas de azúcar.

6. Waffles, pancakes y panecillos

Los carbohidratos procesados y de rápida digestión como los que proporcionan los waffles y pancakes hechos con harinas refinadas pueden contribuir al aumento de peso, interferir con la pérdida de peso y promover la diabetes y las enfermedades cardíacas.

Un pan integral puede ser una opción más nutritiva y saciante al agregar una cobertura con proteínas y grasas buenas, como aguacate y huevo.

7. Barras de desayuno

Las barras de cereal pueden parecer una opción saludable, pero pueden no serlo realmente. Muchas marcas son ricas en azúcar agregado y no ofrecen altas cantidades de fibra y son pobres en nutrientes. Pueden tener tantas calorías como una barra de chocolate.

8. Desayunos de comida rápida

La mayoría de las opciones de desayunos de comida rápida suelen tener un alto contenido de calorías, grasas, sodio y carbohidratos refinados.

Reducir la ingesta de carbohidratos poco saludables contribuye con la pérdida de peso, y al perder peso se reduce la grasa.

