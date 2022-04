Se le salen los senos a Alexa Dellanos: su bikini ‘aqua’ es diminuto casi minúsculo

Alexa Dellanos se fue a la isla del encanto. Alexa Dellanos está en Puerto Rico disfrutando de sus ricas playas. Como muestra de los feliz que está se fue al mar y como era de esperarse se sacó toda la ropa para convertirse en una sirena erótica con un bikini ‘aqua’ que poco o nada logra hacer por cubrir sus curvas.

Como ya es costumbre, la hija de Myrka Dellanos posó de muchas maneras con esta pieza de baño. De frente, dejó que la cámara captara cómo el tamaño de sus senos no logra quedarse adentro de la pieza. Gran parte estos se quedaron afuera, recibiendo así la luz del sol.

Posó además de cuerpo completo y la vista de sus fans distinguió la pequeñez de su cintura, comprobando además que en efecto el sostén de su bikini es demasiado chiquito, Más que diminuto algunos lo describirían como minúsculo. Pero las imágenes siguen y Alexa Dellanos también posó de espaldas. Dejando que todos admirasen de nuevo su trasero.

Es más que costumbre una tradición ver a Alexa Dellanos posando de espaldas. Aunque el sostén es diminuto o minúsculo, la historia no es la misma para la parte de abajo. En esta ocasión no hubo hilo dental para el ojo del espectador. Una casi casta tanguita corona sus pompis.

Este bikini sí tiene hilo dental. De ahí la diferencia con este último bikinazo de la joven modelo. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

