¿Asustado? Dmitry Bivol dijo que no planea vencer a Canelo Álvarez por KO

A poco más de un mes de la estelar pelea entre Saul ‘Canelo’ Alvarez y Dmitry Bivol las reacciones no se están haciendo esperar y esta vez fue el ruso quien dejó un recado y confesó que entre sus metas para el combate no está ganar por KO al mexicano porque considera que eso podría distraerlo de cara a la victoria.

Bivol explica que es posible que si se centra en terminar la pelea por nocaut termine por olvidar lo que lo caracteriza como boxeador para centrarse en dar solo un golpe que finalice el enfrentamiento.

“No pienso en terminar la pelea por nocaut. Si lo piensas, te olvidas de tus combinaciones, de tu plan de juego. Solo tienes que pelear en el ring de la forma en que lo preparaste en el entrenamiento”, señaló vigente campeón mundial de las 175 libras en un encuentro con medios internacionales.

De igual manera, Bivol reservo un espacio para comentar sobre sus peleas previas y además resaltar que se encuentra en perfectas condiciones para enfrentar a Canelo.

“Algunas personas piensan que esas peleas no salieron como yo quería, y ese tipo de oponentes no eran lo que yo quería. Pero me llevó a conseguir esta pelea. Estaré en mi mejor forma física y listo para rendir al más alto nivel contra Canelo el 7 de mayo”, añadió.

Por último, Bivol alabó a Canelo Álvarez pero dejó en claro que aunque el Colorado es mucho más popular y famoso que él, “sigue siendo solo un hombre” al que puede derrotar.

“Creo en mis habilidades. Cada vez que entro al ring creo que puedo vencer a mi oponente. ¿Por qué no puedo vencerlo? Por supuesto, tiene muchos fans y es más popular que yo. Pero sigue siendo solo un hombre y pelea con un peso más bajo que yo. Él tiene poder, pero yo también tengo poder. Tiene buenas habilidades, pero mis habilidades también son buenas”, cerró Dmitry.

Dmitry Bivol y Canelo Álvarez se enfrentarán el próximo 7 de mayo en Dubai, para lo que será la pelea semipesada por las 175 libras, que será la segunda experiencia del latino en dicho peso.

