Pep Guardiola defendió al ‘Cholo’ Simeone y al estilo del Atlético de Madrid : “Juega más ofensivo de lo que dice la gente”

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, habló este lunes sobre el Atlético de Madrid y su técnico, Diego ‘Cholo’ Simeone, a quienes enfrentará este martes en el partido de ida por los cuartos de final de la UEFA Champions League, y los llenó de elogios sobre su juego.

Guardiola se tomó el tiempo para analizar el juego empleado por Simeone y aunque recalcó que no lo enfrenta muy seguido porque no están en la misma liga, no dudó en decir que el mismo es más ofensivo de lo que muchos dicen.

“Hay una concepción incorrecta de cómo juega el Atlético. Son más ofensivos de lo que la gente se cree”.



“No nos hemos enfrentado mucho porque no estamos en el mismo país. El resultado después de ver al Atlético de Madrid… Algunas personas tienen algunas concepciones incorrectas. Juega más ofensivo de lo que dice la gente. Son muy ofensivos. Lo que pasa es que les gusta estar seguros. No corren riesgos”, aseguró.

A su vez, el exentrenador del Barcelona, valoró la gran lectura de juego que tiene el Atlético de Madrid y dejó saber que ambos equipos son favoritos pues tiene el claro objetivo de llevarse la victoria a como dé lugar y sin importar si el juego es vistoso o no.

“Ellos saben el movimiento del equipo. Depende de donde está la pelota. Los últimos minutos, inicio de segunda parte, son muy buenos interpretando cada momento del partido. No voy a decir nada de ese debate estúpido. Todo el mundo va a intentar ganar el partido. Si él lo hace, será lo correcto y, si lo hacemos nosotros, será correcto. No voy a empezar a decir esas cosas ni un segundo (acerca del debate si el estilo del Cholo no es poco vistoso)”, añadió.

“Nosotros tenemos que hacer lo mismo, es parte del juego. Tenemos que saber gestionar los momentos. No voy a juzgar ni un segundo lo que hacen ellos. Tenemos que trabajar para llevar un buen resultado a Madrid. ¿Qué es jugar feo? Mi equipo también ganó en Old Trafford 1-0. Estoy aquí para hablar de lo que vamos a hacer. Nunca juzgo a los oponentes. Solo miro lo que tengo que hacer para ganar”, subrayó.

Por otra parte, Guardiola fue consultado por las declaraciones de Xavi Hernández quien criticó al Atlético de Madrid y respondió de forma muy tajante, dejando saber que no puede cuestionar lo que dicen otras personas y mucho menos evitar que opinen como lo hacen.

“Pregúntale a Xavi, no estoy aquí para hablar de la opinión de Xavi ni de la de Simeone. Igual estoy equivocado: el Atlético no se encierra, ellos, si pueden, te vienen a buscar. Te combinan. Si les hundes y les salen bien ahí, esperan la velocidad de transiciones con Llorente y Lodi. No es un equipo que se encierra y, si pueden, te van a encerrar. Cuando jugaban contra el Barça de Luis Enrique, ya lo hacían. Igual vosotros lo conocéis más”, sentenció.

