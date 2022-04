Pep Guardiola: Yo no inventé el fútbol, pero soy un entrenador muy bueno

El Manchester City de Pep Guardiola, recibe este martes al Atlético de Madrid del “Cholo” Simeone con respecto al partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Previo a este encuentro, Pep Guardiola aprovechó la rueda de prensa para reiterar que el equipo está jugando un buen fútbol, que el mismo se considera un buen entrenador y elogió el juego de los colchonero.

“Me gustaría darte la razón, pero yo no inventé el fútbol. Lo que hacemos ya lo hacían los prehistóricos. Nunca he hecho un gol ni he parado un penalti. Ojalá fuera tan importante. Pero soy un entrenador muy bueno”, comentó Guardiola.

“Lo que hicimos en el Barcelona, Bayern. Lo hacían Cruyff y Rexach en el Barcelona. Yo no he inventado nada, soy un visionario cuando gano y cuando pierdo se dice ¡Qué se cree ese tío! Tengo unas ideas por mis jugadores, pero ojalá pudiera dar un pase como daba hace mil años. El juego pertenece a los jugadores. Aquí estamos para echar una mano”, añadió el técnico español.

Muchos medios elogian el trabajo que ha hecho Pep Guardiola con cada uno de sus clubes. En primera instancia con el Barcelona cuando ganó grandes títulos. Posteriormente el Bayer de Múnich y ahora, ha creado un Manchester City superior en todos los aspectos del juego.

A pesar de su superioridad con el balón y el favoritismo que tanto les ha arropado en las últimas temporadas, el español ha querido destacar el juego de los dirigidos por el argentino y que es una serie difícil por el rival al que enfrentan.

“El partido de mañana será distinto al de la vuelta y los jugadores serán casi los mismos. He intentado aprender mucho del Atlético, hay que adaptarse lo mejor posible. Tienen la habilidad de negarte lo que eres y es una gran virtud. Tienen mucho nivel en el campo y tienen muchas maneras, es un equipo muy rico tácticamente. Ahora debemos pensar qué hacer para tocarles un poco las narices”, concretó el español.

No es un secreto que, el equipo de Guardiola siempre ha llegado al mes de abril con todos los títulos por pelear. Claro está, la UEFA Champions League, ha sido el único que se le ha resistido en los últimos años. De hecho en la pasada campaña perdió la final por la mínima ante el Chelsea FC.

“Es una alegría estar aquí cada temporada. Llegar en abril y mayo para luchar por los títulos significa que lo hemos hecho muy bien. El Atlético es el campeón de la liga que más campeones tiene esta competición en los últimos años. Me encanta su consistencia”, finalizó Guardiola.

Asimismo, el primer compromiso se disputará en el Etihad Stadium de Manchester en donde los ciudadanos buscarán asegurar su boleto a una nueva semifinal. Mientras que los “Colchoneros” quieren disputar la vuelta en el Wanda Metropolitano con opciones de clasificar.

A pesar de la diferencia de plantilla, la estrategia entre ambos entrenadores serán claves en este juego, el argentino viene de eliminar al Manchester United en el “Teatro de los sueños” y para él significará mucho cargarse a los dos clubes de Manchester. En pocas palabras, será un duelo muy disputado de principio a fin.

