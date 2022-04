Louis CK gana un Grammy tras admitir una conducta sexual inapropiada y genera indignación

La victoria de Louis CK en los Grammy 2022 al Mejor Álbum de Comedia por su proyecto “Sincerely Louis CK” fue su primer premio importante desde un escándalo de 2017 en el que admitió varios incidentes de conducta sexual inapropiada.

Superó a otros en la categoría: Lavell Crawford por “The Comedy Vaccine”, Chelsea Handler por “Evolution”, Lewis Black por “Thanks for Risking Your Life”, Nate Bargatze por “The Greatest Average American” y Kevin Hart por “Zero F — s Dado”.

El comediante no estuvo presente para recibir el premio en persona, pues la categoría en la que se proclamó vencedor no era precisamente de las más relevantes.

Ahora, muchos podrían pensar que su triunfo pudo pasar desapercibido para esos sectores de la opinión pública que han tratado de ‘cancelar’ al humorista tras años de conductas inapropiadas de carácter sexual, sin embargo, las redes sociales han sido el escenario de las principales muestras de desaprobación.

Louis recibió una reacción inmediata de los fanáticos que creen que su controvertido pasado debería haberle impedido ganar y ser nominado por completo.

“¿Recompensar al hombre que toma a la ligera el acoso y la agresión sexual mientras tiene acusaciones en su contra?”, “Los Grammy son un gran recordatorio de que la ‘cultura de la cancelación’ no existe y ningún tipo blanco ha sido cancelado con éxito por algo terrible que haya hecho”, “Los hombres pueden aprovecharse sexualmente de las mujeres, las víctimas pueden ver destruidas sus carreras y su confianza, todo puede hacerse público, y aún así no habrá consecuencias reales”, arremetieron algunos usuarios de Twitter.

Otros, incluso, aprovecharon su enfado para decir que, a su juicio, han dado demasiada relevancia a la bofetada que Will Smith propinó a Chris Rock en los Oscar por su broma sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett, al tiempo que han tratado de desviar la atención sobre la ‘coronación’ en los Grammy de Louis C.K, una de las figuras más despreciadas para los seguidores del movimiento feminista ‘Me Too’.

“No quiero escuchar nada más sobre Will Smith ahora que Louis C.K. no solo ha sido nominado, sino que ha ganado un grammy”, “Louis C.K. ha ganado un maldito grammy mientras todo el mundo pide la cabeza de Will Smith o llora por la cultura de la cancelación”, rezan los comentarios.

El New York Times publicó un informe en noviembre de 2017 con relatos de cinco mujeres, que detallaron las interacciones con CK desde la década de 1990 hasta 2005.

Tres mujeres dijeron que el comediante se masturbó frente a ellas, mientras que otra mujer dijo que se masturbaba mientras hablaba con ella por teléfono. Otra acusante dijo que CK pidió masturbarse frente a ella, pero ella se negó. Una mujer en la historia agregó que la desanimó de seguir una carrera en la comedia.

Después de que salió a la luz el artículo, el comediante emitió una disculpa y admitió el comportamiento inapropiado: “Estas historias son ciertas”, dijo CK, de 54 años, en un comunicado.

“En ese momento, me dije a mí mismo que lo que hice estuvo bien porque nunca le mostré mi pene a una mujer sin preguntar primero, lo cual también es cierto. Pero lo que aprendí más tarde en la vida, demasiado tarde, es que cuando tienes poder sobre otra persona, pedirles que miren tu pene no es una pregunta. Es un problema para ellos. El poder que tenía sobre estas mujeres es que me admiraban. Y ejercí ese poder de manera irresponsable”, expresó.

