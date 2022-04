No dejes que tu perro muera solo, suplica un veterinario

Mi perra samoyedo fue “el amor canino” de mi vida. La rescaté vagando por las calles y, a pesar de su gran tamaño, se adaptó a vivir durante 11 años en un pequeño apartamento. Un problema irreversible de cadera la postró con mucho dolor y fue necesario eutanizarla. La súplica de este veterinario de no dejar que tu perro muera solo, me recordó ese momento en el que mi Loba nos miró a todos a su alrededor antes de exhalar por última vez, con sus grandes ojos de canica clavados sobre los míos. No lo olvidaré nunca.

Por eso el llamado de este veterinario para acompañar a nuestro perro durante sus últimos minutos tiene todo el sentido: “Puede ser difícil decir adiós, pero es un infierno para ellos. No les gusta el veterinario, están confundidos, tienen miedo, están tristes y te están buscando cuando dan su último aliento”, escribió el especialista en Reddit y narró que ha tenido que acompañar él mismo a varios animales que sus dueños simplemente han dejado en su consultorio para sacrificarlos.

“Puedo tratar de brindarles todo el amor y el consuelo que humanamente puedo, pero al final del día, soy un extraño para ellos”, escribió y luego detalló el caso de una perrita cuya dueña de 13 años acudió a él para eutanizarla, pero como tenía muchas ocupaciones la dejó “sola todo el día antes de morir. La mantuve conmigo la mayor parte del día, la llevé a dar un pequeño paseo, le compré una hamburguesa con queso y una dona en mi almuerzo, me acosté en el suelo y la abracé mientras lloraba, asustada y confundida”.

“La besé y le dije que era una buena niña mientras cruzaba el puente del arcoíris, pero sus ojos nunca dejaron de buscar a su familia”, relató crudamente el veterinario en su post. “Los perros saben lo que está pasando, no les hagas esto. Mantente presente cuando crucen ese puente. No te matará, te lo prometo“, añadió.

Los comentarios de los usuarios de Reddit no se hicieron esperar. “Si bien es una de las cosas más difíciles que tenemos que hacer, es nuestro último regalo de amor para ellos después de una vida de devoción”, escribió uno.

“Recientemente sostuve a mi dulce angelito bebé mientras su cuerpo se relajaba en mis brazos. Un pedazo de mí murió ese día, pero ella estaba rodeada de amor y murió en paz en mis brazos sintiéndose segura”, apuntó otro usuario. “No puedo imaginar no estar ahí para ella mientras respiraba por última vez. Realmente no merecemos el amor, la adoración y la lealtad de los perros”, finalizó.

