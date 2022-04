FDA investiga al cereal Lucky Charms por aparentemente provocar problemas estomacales graves a sus consumidores

La Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) está investigando que cientos de consumidores reportaron haberse enfermado después de comer cereal Lucky Charms.

El viernes, The New York Post informó que se cree que el cereal azucarado fabricado por la empresa General Mills está ocasionando que las personas se enfermen, ya que los consumidores se quejaron de que comenzaron a vomitar y a experimentar diarrea después de comer un plato de Lucky Charms.

Desde entonces, más de 400 personas se han quejado en la plataforma iwaspoisoned.com, un sitio web que rastrea las enfermedades transmitidas por los alimentos.

Ahora, la Administración de Drogas y Alimentos dijo que está al tanto de los informes y que está investigando el asunto.

“La FDA toma en serio cualquier informe de posible adulteración de un alimento que también pueda causar enfermedades o lesiones. Dependiendo de la gravedad del problema, un investigador de la FDA puede visitar a la persona que hizo la queja, recolectar muestras de productos e iniciar inspecciones”, dijo un portavoz de la FDA.

“Las quejas también se discuten con la gerencia de la empresa durante estas inspecciones”, agregó el vocero, y se negó a decir si la FDA ya se había puesto en contacto con General Mills.

General Mills le dijo a The New York Post que no creía que su cereal estuviera causando que la gente se enfermara, pero admitió que hay una revisión en curso del asunto para despejar las dudas.

Casi 140 personas, desde julio de 2021 hasta marzo de 2022, informaron a través de Iwaspoisoned.com que se enfermaron después de comer Lucky Charms.

General Mills no ha hecho más comentarios sobre este asunto hasta el momento de la publicación de esta nota.

