Ronaldinho presenta Metasoccer: primer videojuego de fútbol con criptomonedas en el metaverso

Metasoccer, un universo desarrollado con la tecnología blockchain (sin intermediación) que une el fútbol con los videojuegos y los NFTs (activos digitales), se presentó este martes en Barcelona. Su embajador, el exfutbolista brasileño Ronaldinho, consideró que es un sector “que está creciendo mucho en todo el mundo y que va a tener mucho éxito.

A new era begins in the football metaverse: METASOCCER ⚽️💥

Empieza una nueva era en el metaverso del fútbol: METASOCCER ⚽️💥 pic.twitter.com/9uelDMJPmv — MSCanarias (@SorareCanarias) April 5, 2022

De acuerdo con Marc Cercós, uno de los cofundadores junto a Patxi Barrios y Alex Fiestas, Metasoccer es un juego de mánager de fútbol con criptomonedas. Esto significa que, por primera vez, “los juegos nos permiten tener propiedad”.

“Gracias al blockchain, los jugadores, entrenadores y estadios serán de tu propiedad y puedes generar unos ingresos que pueden ser bastante interesantes”, explicó en un acto que se celebró en la Casa Seat, de la Ciudad Condal. The king 👑 of dribbling is here!!!@10Ronaldinho is the new licensed play on the soccer #metaverse as an #NFT 🥳😱🤩😍



He is the first of our #legends series… and many more will come next 👀



Discover all about it 👇https://t.co/H0Tech5Dmv#MetaSoccer #Ronaldinho #P2E pic.twitter.com/0YRQdAuVBn— MetaSoccer (@MetaSoccer_EN) April 5, 2022

Además, Cercós añadió que su propósito es “que los clubes de fútbol tengan su equipo del metaverso (universo digital) igual que ahora tienen los primeros equipos masculino y femenino”. Esto podría provocar hechos curiosos, como que “el Real Madrid fichase a Ronaldinho”, apuntó.

El exazulgrana, de 42 años de edad, bromeó al poner cara de pocos amigos tras escuchar esta posibilidad. Además, aseguró que, si tuviera que escoger un futbolista para jugar con él en el universo virtual, sería Lionel Messi.

Hoy hemos tenido a Ronaldinho en el programa. Hemos hablado con él sobre Pedri, Xavi, Vinicius… y por supuesto sobre su carrera. De su llegada al Barça hasta ese gol que no marcó y le hubiese gustado marcar.https://t.co/KYTSqg8OGl pic.twitter.com/9wJMrJ1KME— Miguel Quintana (@migquintana) April 5, 2022

