Dani Alves eligió a Mbappé por encima de Haaland: “Si vas a hacer una inversión gigante, la tienes que hacer en el mejor”

Jugó a ser director deportivo y eligió a Kylian Mbappé por encima del noruego Erling Haaland. Con claridad y sentido del análisis amplio del fútbol, Dani Alves se decantó por el estilo del delantero que forma parte del PSG.

Ahora mismo en Europa está el debate sobre en qué equipos jugarán Kylian Mbappé y Erling Haaland en la próxima temporada. Real Madrid pelea por los dos, Manchester City apuesta por Haaland y el FC Barcelona también asomó la posibilidad de pelear por el atacante del Borussia Dortmund.

Cualquier equipo que quiera fichar a alguno de los dos necesitará desembolsar $200 millones de dólares o más para acometer alguna de dichas operaciones. En ese sentido Dani Alves respondió de manera tajante qué haría si de él dependiera fichar.

“No echaría el resto por Haaland. Sinceramente, yo no me gastaría mucho dinero en él. En Mbappé sí, pero en Haaland no. Estoy jugando a ser director deportivo, eh, pero yo apostaría antes por Mbappé”, declaró el brasileño a Mundo Deportivo.

Luego argumentó su respuesta: “Me parece más completo en todos los aspectos (Mbappé). Si vas a hacer una inversión gigante, la tienes que hacer en el mejor. Si dependiera de mí, yo apostaría por Mbappé”.

¿Encajaría Mbappé en el estilo de juego del FC Barcelona? Para Alves los mejores siempre tendrán cabida y Kylian es el mejor de todos.

Es el mejor que hay, y para el estilo del Barça. En este momento, en el fútbol, no hay otro mejor que él Dani Alves sobre Kylian Mbappé – Mundo Deportivo

También eligió lateral derecho

Con 38 años de edad Alves todavía compite al más alto nivel, se cuida y quiere llegar en óptimas condiciones para ser el lateral derecho de Brasil en el Mundial Qatar 2022. Sin embargo, a nivel de clubes entró en una etapa que debe dosificar y asumir un papel más secundario.

Le preguntaron por laterales derechos y eligió los que para él son los mejores en la actualidad.

“Me gusta mucho el del Liverpool, Alexander Arnold, también me gusta mucho Hakimi, con peros, pero me gusta lo que hace. Hay uno en Flamengo, es joven, me gusta como juega y cómo entiende el juego (Matheuzinho)”.

En el caso del jugador del Flamengo, es un futbolista con mucha proyección y apenas tiene 21 años de edad. Lo ve como un futuro habitual en la selección de Brasil.

