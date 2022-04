Benzema alienta al madridismo: “Con Mbappé marcaríamos el doble o el triple de goles”

Karim Benzema es la portada del diario L’Équipe del martes 5 de abril del 2022 y lo abrieron con una frase que ilusiona al madridismo y llena de incertidumbre a la afición del PSG. Intuye que junto a él, marcarían el doble o triple de goles en el Real Madrid.

La novela del verano será la renovación con el PSG o fichaje de Mbappé con el Real Madrid. Cualquiera que sea su decisión, será noticia porque se trata del posiblemente mejor jugador del mundo.

Me gusta jugar con Mbappé en la selección y me gustaría jugar con él en el club. Creo que marcaríamos el doble de goles. ¡O tal vez incluso el triple! Karim Benzema – L’Équipe

Karim Benzema en une du journal L'Équipe du mardi 05 avril 2022 pic.twitter.com/8mGFTfrtvN — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 4, 2022

Portada que llega horas después de las inquietantes declaraciones de Mbappé en las que incluye “elementos nuevos” a su decisión.

“Aún no he tomado mi decisión, todos saben que no he tomado mi decisión. Estoy pensando porque hay elementos nuevos, muchas cosas, muchos parámetros, no lo sé”, dijo a la prensa francesa tras el duelo del PSG frente al Lorient.

Mbappé marcó dos goles y repartió tres asistencias en ese duelo que culminó 5-1 en Parque de los Príncipes.

“Si hubiera tomado mi decisión, lo diría, no le rindo cuentas a nadie. Es una elección personal. Si tomé mi decisión, lo digo y lo asumo. En las cosas buenas y las cosas malas que he hecho, siempre las he asumido. No tengo que esconderme, no maté a nadie. Quiero tomar la mejor decisión que pueda”, agregó.

Y para cerrar ese día, le preguntaron sobre si es posible que se quede en París y respondió sin regatear: “Sí, por supuesto…”.

