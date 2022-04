Will Smith: otras celebridades también han sido vetadas por la Academia

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Will Smith ha sido excluido de la gala de los Oscar y otros eventos de la Academia durante 10 años después de que la estrella de “King Richard” abofeteara al cómico Chris Rock en la ceremonia del pasado 27 de marzo.

Así fue anunciado por la Junta de Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en un comunicado emitido este 8 de abril diciendo que la 94 edición de los Oscar había sido “eclipsada por el comportamiento inaceptable y dañino del Sr. Smith”.

“… por un período de 10 años a partir del 8 de abril de 2022, al Sr. Smith no se le permitirá asistir a ningún evento o programa de la Academia, en persona o virtualmente, incluidos, entre otros, los Premios de la Academia”, sentenció el presidente de la Academia, David Rubin, y la directora ejecutiva, Dawn Hudson.

La decisión significa que Smith no estará presente para presentar a la ganadora del Oscar a la Mejor Actriz en la ceremonia del próximo año, una tradición que los productores detrás del programa han seguido durante muchos años.

Sin embargo, la renuncia de Will y la exclusión de futuras transmisiones por televisión no le impiden ser nominado o incluso ganar futuros premios de la Academia durante ese tiempo.

Antes de Will Smith, otras celebridades de Hollywood fueron expulsadas de los Oscar

El protagonista de “I Am Legend” no es el primero en ser vetado. En sus 94 años de historia, al menos cinco personas han sido expulsadas de la Academia.

Carmine Caridi: fue el primer actor en la historia de la premiación en ser expulsado luego de que el FBI investigara al actor por producir copias en VCR de proyecciones previas y compartirlas.

Entre las copias que vendió se encontraban cintas como “Something’s Gotta Give”, “The Last Samurai”, “Mystic River”, “Big Fish”, “Master and Commander: The Far Side of the World” y 60 películas más.

Por este motivo la estrella de “The Godfather Part II”, fue expulsado para siempre de este evento cinematográfico en 2004.

Harvey Weinstein: en octubre de 2017, la junta directiva de la Academia votó para despojar al exproductor de cine y ejecutivo de Hollywood de su membresía después de que decenas de mujeres presentaran denuncias de acoso y agresión sexual en su contra durante varias décadas.

Roman Polanski: el cineasta ya no es parte de la organización que entrega los premios más famosos de Hollywood tras declararse culpable de estupro. Romano mantuvo relaciones sexuales con una menor de 13 años a la que había drogado en 1977.

Polanski fue expulsado al mismo tiempo que Bill Cosby en 2018: “La Junta de Gobernadores votó a favor de expulsar de la Academia al actor Bill Cosby y al director Roman Polanski de acuerdo con las normas de conducta de la organización”, así fue como lo anunciaron.

Cosby fue declarado culpable de tres cargos de abuso sexual el 26 de abril del mismo año mencionado, pero la pregunta aquí es ¿por qué tardó Hollywood más de 40 años decidir sobre Polanski?

Adam Kimmel: el director de fotografía es conocido por su trabajo en películas como “Lars and the Real Girl”. Sin embargo, también fue famoso por ser un delincuente sexual y un agresor en serie de menores.

Había sido arrestado dos veces y en 2003 se declaró culpable de agredir a una niña cuando tenía 15 años. Nuevamente en 2010, estuvo involucrado en una agresión en cuarto grado a una menor. Tras la acusación y sus ofensas, la Academia prohibió a Kimmel la entrada a las ceremonias de premiación.

