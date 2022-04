Carolina Sandoval deja su trasero expuesto en el espejo y recuerda que un día le dijeron que sus nalgas estaban muy llenas de carne

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Carolina Sandoval es una de las celebridades que más bullying cibernético ha recibido en sus redes sociales. Sobre todo porque su poderoso mensaje es no sentirte menos bella o sexy por no cumplir los canones de belleza establecidos por el mundo de la moda o el entretenimiento. Y para esto, la conductora de Suelta La Sopa hace uso de su propio cuerpo.

A través de bikinis muy sexys y atrevidos o de lencería del mismo estilo, Carolina Sandoval se ha dejado ver en redes sociales. Con su último video en bikini contó los muchos mensajes negativos que ha llegado a recibir. Uno de estos era en referencia a que tiene mucha carne, tanto en las nalgas, como en las piernas.

Muchas mujeres se sienten cohibidas o apenadas por no tener extremidades más delgadas. Por no ser en sí una talla small o medium. Pareciera que el mundo en las redes quiere sólo aplaudir a las mujeres que son talla cero y negar las existencia de féminas talla grande. Este no es el caso de Carolina Sandoval. Ella no sólo mantiene su mensaje con voz firme. Sino que además, con el paso del tiempo ha ido logrando que muchos entiendan sus palabras.

En su caso no es enseñar por enseñar. Es decir algo más con todo esto, como por ejemplo: “Quiérete”. También agregó: “El mundo ahora mismo está pasando por muchos cambios y uno de ellos es la tergiversación de valores”.

“No se puede limitar el éxito a una talla, a un peso, a una figura o a ideas que alguien más tiene en su limitado universo. Y aunque esto no es nuevo del todo, porque siempre se ha establecido la belleza de acuerdo a cómo te ves por fuera, ahora las redes sociales han normalizado el #bullying por todas estas etiquetas aceptadas de por vida”.

Carolina reconoce que las redes sociales pueden destruir mucho a las personas. Reconoce que sino se hace el uso correcto puedes llega a acabar con el autoestima de una persona. Por esta razón, la venezolana hace un llamado para que se haga un uso correcto de esta plataforma, y que nos orientemos en ayudar y aceptar. View this post on Instagram A post shared by ॐ🧿Carolina Sandoval🧿ॐ (@venenosandoval)

Más sobre Carolina Sandoval:

Le ofrecen a Carolina Sandoval ponerle el balón gástrico y responde: “Yo no me cortaría nunca el estómago”

Carolina Sandoval presume todas sus curvas en un ceñido body negro posando frente al espejo

Carolina Sandoval abre su camisa y debajo lleva sólo un top nude sin sostén: dicen que tenía “las luces altas”