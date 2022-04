“Ya gasté $40,000 dólares en la boda, pero mi prometido sigue casado con su ex”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

¿Será posible que alguien “olvide” que no se ha divorciado de su matrimonio anterior? Pues eso dijo el futuro esposo de una mujer que ya ha gastado $40,000 dólares en su boda, sólo para descubrir que su prometido sigue casado con su ex. La pareja está planeando su unión desde enero pasado, pero el trámite de divorcio no avanza con la celeridad necesaria.

Una mujer británica decidió recurrir a un foro de Mumsnet para desahogar su triste experiencia mientras planea su boda con un hombre que tiene hijos de un matrimonio anterior y que, por lo visto, también sigue teniendo una esposa.

La atribulada novia narró que se enteró de que su futuro esposo sigue casado porque los hijos de él le comentaron a su madre, la ex de su prometido, que se casarían. Y aunque la ex “es encantadora”, señaló que en los 12 años que llevan separados nunca se habían divorciado. Cuando la novia enfrentó al hombre, él le respondió que no recordaba si se había divorciado o no.

Al confirmar que el matrimonio aún es legalmente vigente, iniciaron el trámite de separación, pero todo indica que se extenderá más allá de julio, cuando la pareja planeaba casarse.

“Estoy destrozada: nuestras invitaciones se enviaron esta semana”, escribió la mujer en el foro y afirmó que, al parecer, su prometido está más preocupado porque perderán los $40,000 dólares (30,000 libras esterlinas) que ya gastaron en los preparativos de la boda, que por no poderse casar con ella.

“No vino a la cama anoche, y esta mañana no he podido dejar de llorar porque está enojado. Invitó a su hija embarazada y a su ex esposa esta mañana y le dije que por favor no lo haga porque no quiero ver a nadie, a lo que él respondió que también es su casa. Estoy luchando con su hija porque perdimos un bebé el año pasado y no he vuelto a quedar embarazada”, explicó la mujer antes de finalizar su post con la frase: “Su maldita esposa está sentada abajo”.

Los comentarios de los usuarios de Mumsnet no se hicieron esperar. “Lo siento, pero no creo que quiera casarse contigo. ¿Se ‘olvidó’ de que todavía estaba casado? Basura”, escribió uno. “Es un zoquete, desagradable e insensible, y yo cancelaría la boda y ni siquiera consideraría reorganizarla hasta que crezca”, sugirió otro. “Honestamente, sé que ahora estás angustiada, pero creo que podría haberte hecho un favor a largo plazo. Sabía que estaba casado y aparentemente estaba preparado para cometer bigamia, dejándote en un montón de problemas potenciales”, apuntó un tercero.

