Gabriel Soto habla de Ángela Aguilar y la filtración de sus fotos íntimas

Luego de que hace unos días salieran a la luz unas fotografías de Ángela Aguilar con su supuesto novio, varios años mayor, y ella asegurara que fueron subidas a la red sin su consentimiento, Gabriel Soto recuerda cuando hace años le pasó lo mismo y da su punto de vista al respecto.

En un encuentro con los medios, el actor aseguró que, aunque no está del todo enterado sobre cómo sucedieron las cosas, sabe lo que se siente que alguien invada la privacidad de uno, y dijo estar dispuesto a apoyar a la cantante en lo que necesite.

“No me gusta opinar de situaciones ajenas y la verdad no sé mucho de lo que pasó, algo vi en redes, pero hasta ahí. Ángela merece todo mi respeto y entiendo muy bien lo que está sintiendo, no vi exactamente lo que dijo en el video, pero sé que está afectada y que le dolió lo que pasó y eso no se vale”, dijo Gabriel.

Asimismo, el galán de Irina Baeva aseguró que desde hace muchos años siente una gran admiración hacia Ángela y hacia su padre, Pepe Aguilar, como artistas, pero que con el nuevo escándalo ahora lo hace como seres humanos.

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre las fotos y el escándalo?

Luego de que el cantautor Gussy Liu confirmara que sostiene una relación amorosa con Ángela Aguilar luego de la filtración de unas fotografías de ambos, ahora es ella quien comenta cómo se siente al respecto.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante aseguró que conoce a la persona que dio a conocer las imágenes y sentenció que se siente sumamente triste y desilusionada por haber confiado en alguien que solamente jugó con ella para perjudicarla personal y profesionalmente, cosa que por desgracia logró.

“Me siento triste, defraudada. Han estado circulando unas fotos con las que yo nunca estuve de acuerdo que salieran. Me siento violentada de tener mi propia privacidad, decidir sobre mi vida, mi cuerpo y mi imagen. ¿Qué cara le puedo dar a mi familia? Yo me puse en esta posición y fue mi error“, dijo Ángela.

Para finalizar su mensaje, la intérprete de “La Llorona” aseguró que ahora entiende lo que sienten miles de mujeres que diariamente sufren de violencia psicológica, pues desde que se subieron las imágenes ha sido blanco de duras críticas y comentarios discriminatorios.

