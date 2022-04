Los créditos tributarios que aún pueden ser reclamados al IRS antes de este 18 de abril, y algunos incluso después

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El Center on Budget and Policy Protities (CBPP) recuerda a los estadounidenses que aún hay tiempo para solicitar varias expansiones temporales de créditos fiscales, incluidas aquellas personas que generalmente no declaran impuestos.

El CBPP explicó a través de un comunicado, que hay recursos gratuitos disponibles para aquellos que aún necesitan presentar sus impuestos para reclamar estos créditos. Los servicios en persona están disponibles a través de muchos sitios locales de Asistencia Voluntaria para Impuestos sobre la Renta y AARP Tax-Aide.

El CBPP es un grupo de expertos que analiza el impacto de las políticas presupuestarias del gobierno federal y estatal, y recuerda a los contribuyentes que si bien muchos programas finalizarán sus servicios el Día de los Impuestos (18 de abril), algunos seguirán funcionando durante el verano.

Además, señala que el servicio gratuito de declaración de impuestos virtual de Code for America, “Obtenga su reembolso”, estará disponible hasta el 15 de octubre de 2022, por lo que los contribuyentes pueden usar esta plataforma para presentar su propia declaración de impuestos u obtener ayuda de un voluntario certificado por el IRS.

Aunque se acerca el Día de los Impuestos, no hay multa por presentar después de la fecha límite si el contribuyente no debe impuestos. Aquellos que no presentaron declaraciones de impuestos en años anteriores también pueden presentar declaraciones de impuestos vencidas hasta por tres años a partir de la fecha de vencimiento.

El CBPP también recordó que el “GetCTC de Code for America” está reabriendo su servicio simplificado de declaración de impuestos en mayo para ayudar a las personas sin ingresos a declarar para reclamar el Crédito Tributario por Hijos ampliado.

Estos son algunos de los créditos fiscales que podrían significar más dinero para ciertos contribuyentes este año:

– Casi todos los padres y cuidadores de un niño menor de 17 años son elegibles para recibir el Crédito Tributario por Hijo ampliado, incluidos aquellos que no hayan presentado declaración de impuestos anteriormente y no tengan ingresos recientes. Para el año fiscal 2021, el crédito tiene un valor de hasta $3,600 por cada niño menor de 6 años y $3,000 por cada niño entre 6 y 17 años.

– Muchos adultos que trabajan y no tienen hijos en casa pueden obtener un Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) más grande o calificar por primera vez . Para el año fiscal 2021, los adultos sin hijos menores que viven en su hogar califican para un aumento de ingresos de hasta aproximadamente $1,500, casi tres veces el máximo del crédito sin esta expansión de un año. También son elegibles para el crédito para el año fiscal 2021: personas de 19 a 24 años (excluyendo estudiantes), personas mayores de 65 años que trabajan, jóvenes sin hogar y jóvenes con experiencia en crianza temporal que tienen al menos 18 años.

– Familias que pagan por el cuidado de niños y el cuidado de ciertos dependientes adultos pueden calificar para un Crédito de cuidado de niños y dependientes más sólido. Para el año fiscal 2021, este crédito es reembolsable, lo que significa que las familias pueden reclamarlo incluso si tienen poca o ninguna obligación tributaria.

– Aquellos que no recibieron su tercer pago de estímulo (generalmente proporcionado en la primavera de 2021) pueden presentar una solicitud para recibir el dinero como un Crédito de reembolso de recuperación . Aquellos que no recibieron su primer y segundo pago de estímulo, que fueron considerables, deberán presentar una declaración de impuestos de 2020 para reclamar esos créditos.

También te puede interesar:

– IRS aclara mitos sobre reembolsos de impuestos

– 5 alertas en tu declaración de impuestos que podrían provocar que te hagan una auditoría

– IRS: paso a paso, cómo lograr hablar con un representante