Dos hombres en estado crítico por tiroteo en Chinatown de Boston; dos sospechosos fueron arrestados tras persecución

Dos hombres se encuentran en estado crítico después de que se protagonizara un tiroteo en el Chinatown de Boston el domingo por la mañana. Tres personas fueron arrestadas luego de una persecución con las autoridades, de las cuales a dos se les presentarán cargos en el Tribunal de Boston el martes.

“Alrededor de las 2:30 a.m., los oficiales asignados al Distrito A-1 respondieron al área de Beach Street y Oxford Street por el informe de varias personas baleadas. Al llegar, los oficiales observaron a dos hombres, aproximadamente de 30 años, que sufrían aparentes heridas de bala”, informó este domingo Greg Long, superintendente en jefe de la policía de Boston.

Las víctimas, quienes no han sido identificadas, fueron trasladadas a hospitales cercanos donde permanecen en estado crítico y recibiendo tratamiento por lesiones potencialmente mortales, señaló Long, quien agregó que a los oficiales se les dio una descripción de un vehículo sospechoso que los agentes que patrullaban en el Distrito 1 localizaron con rapidez.

“Los oficiales vieron este vehículo y lo persiguieron hasta Charlestown. En el área de Sullivan Square, donde el vehículo terminó estrellándose. Tres personas de este automóvil fueron detenidas y se recuperó un arma de fuego”, apuntó Long.

Los sospechosos fueron transportados a un hospital para evaluar sus lesiones, las cuales no amenazan sus vidas. Aún las identidades están por ser publicadas, sostuvo Long.

“Obviamente esta es una investigación muy activa; todavía se están realizando entrevistas. La escena se está procesando“, añadió Long.

Entretanto, el fiscal de distrito de Suffolk, Kevin Hayden, que visitó la escena en horas de la mañana, aprovechó de elogiar a los agentes de policía de Boston por manejar una situación “potencialmente mortal de principio a fin”.

“Una vez más tenemos balas volando en una calle de Boston, víctimas aferrándose a la vida y la policía actuando rápido para detener a personas que no solo tenían armas sino que no dudaron en usarlas”, destacó Hayden. “Seguiremos procesando a las personas que usan armas y a las que las suministran”. DOUBLE-SHOOTING: @bostonpolice investigating after two men in their early 30s were shot in Chinatown around 2:30 AM. Both being treated for life-threatening injuries.



3 suspects arrested after crashing car in Charlestown@boston25 pic.twitter.com/7ozraLRG4q— Julianne Lima (@JulianneLimaTV) April 17, 2022

