Su vecina le encargó a su hija para ir de compras; nunca regresó por ella y la crió durante 18 años

Una historia llena de nobleza ha cautivado a todos los usuarios en Internet, misma que en las últimas horas le ha dado ya la vuelta al mundo pues nos muestra la gran empatía que alguien puede sentir por un menor de edad que se encuentra completamente desvalido.

Una usuaria de TikTok llamada Rosalinda, de 70 años, (@mamarosalinda) compartió hace ya un tiempo una pequeña parte de su vida la cual en horas recientes ha logrado cautivar a más de uno, ya que esta mujer se hizo cargo de una niña que llegó a su vida por azares del destino y a la cual le entregó su vida durante 18 años.

En su clip, Rosalinda compartió cómo un buen día, una vecina le pidió de favor si podía cuidar a su bebé mientras ella iba de compras pero la mujer nunca volvió por su hija.

En aquel momento, Rosalinda estaba atravesando por una fuerte crisis personal, pues se casó teniendo tan solo 20 años y su matrimonio solo duró 3 meses pues lo descubrió en plena infidelidad con una de sus hermanas.

Por si fuera poco, luego de este tremendo golpe, los doctores le informaron que jamás podría convertirse en madre por un problema de salud.

“Por eso cuando mi vecina me pidió que cuidara a su hijita mientras ella iba de compras, le dije que claro, pero ella nunca volvió. Esa niña se quedó conmigo, hasta cuando a los 18 años encontró a su padre y se fue para comenzar una nueva vida. Tal vez también con su madre, no estoy segura”, contó Rosalinda.

La niña a la que crió se llama Lola, quien actualmente tiene 30 años y con quien guarda una relación muy cercana y la cual aparece en varios de sus clips en TikTok. @mamarosalinda Telling my 30 year old daughter that she’s actually adopted 😥 #fyp #foryoupage #storytime #storyteller #adoption #family #daughter #confessions #omg ♬ Monkeys Spinning Monkeys – Kevin MacLeod & Kevin The Monkey

Tras esta gran experiencia y viendo que tenía mucho amor para dar, Rosalinda se convirtió en la madre adoptiva de otros pequeños que hoy en día, son hombres y mujeres de bien. Y no solo eso, ahora también disfruta de ser una abuela amorosa. @mamarosalinda Trying to be as cool as the grandmas at @carvethcarecentre (original creator) I won’t give the baby sweets just practising 🥰 #CloseYourRings#cool ♬ Girls in the Hood – Megan Thee Stallion

