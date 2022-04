¿Llaman diva a Karina Banda en el Instagram de Enamorándonos, por defender a Ana Patricia Gámez?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Se podría decir que Ana Patricia Gámez va poco a poco reconquistando el cariño del público. Sin embargo, parecen ser muchos los que aún desean el regreso de Karina Banda a Enamorándonos USA. En el pasado no era común encontrar comentarios negativos en contra de Ana Patricia. Al contrario, siempre ha sido muy querida por los televidentes de Univision y Unimás. Sin embargo, esto parece haber cambiando en los últimos días.

En el siguiente video se puede leer este mensaje: “Ana, anfitriona sin elegancia. Se expresa muy corriente, no es elocuente“. Pero este mensaje contó con poco apoyo y además recibió un mensaje sorpresivo que parece ir dirigido con total dolo a Karina Banda.

La persona que expresó estas palabras no parece extrañar a la esposa de Carlos Ponce, sino todo lo contrario. Por eso, para defendia a Ana Patricia dijo lo siguiente: “La que todo lo que decía Rafa lo agarraba en doble sentido era OTRA… Fingía su sonrisa y sobreactuaba mucho. Se burlaba de todos, se sentía diva y no le gustaba que nadie se le acercara. Con Ana, todos se acercan a abrazarla“.

¿Pero, por qué se podría decir que estas palabras van dirigidas a Karina Banda?

Sencillo. Previo a la salida de Karina Banda, quien ahora es la conductora de La Isla de Enamorándonos, la única conductora que le precedía era Ana Patricia Gámez. Ellas han sido las únicas conductoras con las que Rafael Arandea ha compartido la conducción del show.

Ahora que Karina dejó de ser la conductora oficial y Ana Patricia Gámez ha regresado estas palabras que usaron en su defensa, por obvias razones, sólo pueden ser en alusión a la esposa de Carlos Ponce.

Cabe mencionar que en todas estas semanas en las que Ana Patricia ha sido víctima de ataques por parte del público, Karina Banda se ha mantenido en completo silencio en este proceso de transición. Se ha limitado a agradecer el cariño del público para pedir el apoyo del mismo, en este nuevo proyecto en el que ahora queda completamente a la cabeza.

Llegó la reina de la isla

Sin embargo digan lo que digan son muchos los que apoyan a Karina Banda y aque ahora también han decidido aplaudirle en su nuevo trabajo.

Sobre su nuevo trabajo esto es lo que ha dicho la conductora: “Ya saben que no me aguanto de darles más detalles del nuevo reality show así que hoy fui a @enamorandonosusa para contarles que ya comenzamos los castings para “La Isla”, si aplicaron estén pendientes de su teléfono”.

Y también son más los fans que piensan que ella ha sido una total víctima de Ana Patricia Gámez, que los que comparten la opinión del comentario previo que la describe como diva. Sobre todo porque esas palabras no recibieron ni un sólo like.

Un fan de Karina Banda dice: “Pobre Karina, tan linda y Ana que se canso de estar en su casa les quito y el trabajo y a mando para una aplicación ❤️🙏🇺🇸🇩🇴“. Y otros más, muchos más, insisten en que el programa no es igual ahora que ella ya no está. View this post on Instagram A post shared by KARINA BANDA (@karinabandatv)

