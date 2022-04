Raúl de Molina y Ninel Conde recuerdan delante de cámaras el beso que compartieron en el pasado: El Gordo y la Flaca

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Lili Estefan está de vacaciones y ahora tras su ausencia Ninel Conde ha llegado a El Gordo y la Flaca. El público reacciona a su presencia y le dice al gordo: “Raúl, nadie más feliz que tú”. Mientras tanto Lili por su parte disfruta de sus vacaciones con sus hijos.

Raúl de Molina no puede ocultar estar complacido por la presencia de Ninel Conde en el programa. Incluso se puso a recordar, con ella delante de cámaras el beso que compartieron en el pasado. El conductor incluso le hizo recordar al “Bombón Asesino” que ésta alguna vez le dijo que si llegaba a divorciarse, ella era capaz de irse a vivir con él a Miami. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Lili por su parte, no puede estar más feliz al lado de sus hijos en estas vacaciones, para muestra estas imágenes a las que le sumó este mensaje: “En familia. Comenzando la semana feliz compartiendo con mis dos tesoros, creando memorias y viviendo estos momentos que son tan especiales. Doy Gracias a la vida por tantas bendiciones. Feliz Lunes mi gente bellaa”. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

