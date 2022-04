Balearon otro vagón del Metro de Nueva York: violencia armada sin freno aún con refuerzo policial

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Según un video divulgado anoche por NYPD, hubo otra balacera en el Metro de Nueva York menos de cuatro días después del ataque masivo del 12 de abril en un vagón en Brooklyn que dejó 29 heridos y reforzó la presencia policial en todo el subterráneo.

El hecho sucedió la madrugada del 16 de abril, cuando alrededor de las 1:50 a.m. un hombre disparó varias balas en un vagón del metro en El Bronx. No está claro por qué no fue sino anoche cuando se informó sobre este incidente.

El pistolero viajaba en un tren de la línea 4 con una mujer, y comenzó a disparar cuando el Metro se acercaba a la estación Fordham Road. Milagrosamente ninguna de las balas alcanzó a alguien y no hubo heridos de otro tipo, destacó Daily News.

🚨WANTED-RECKLESS ENDANGERMENT: 4/16/22 at approx. 1:50 AM, north bound 4 train by Fordham @NYPD46PCT Bronx. The suspect discharged a gun while on the train. Any info call us at 800-577-TIPS or anonymously post a tip on our website https://t.co/TRPPY5zHV2 Reward up to $3,500 pic.twitter.com/eow6NKn6Ht — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) April 27, 2022

Ese tiroteo engrosó los sucesos de abril, uno de los meses más violentos en la historia del Metro de Nueva York, desde su fundación en 1904. El martes 12 de abril, 29 personas resultaron heridas en un crimen mañanero perpetrado por un atacante solitario, quien baleó y activó al menos dos granadas en un tren en movimiento en Brooklyn.

Horas después, el alcalde Eric Adams anunció que se duplicaría el número de agentes de la policía de Nueva York en el sistema subterráneo, donde ya desde febrero había activado un reforzado plan de seguridad para hacer frente a la violencia. Pero la violencia no ha cesado.

El domingo 17 un hombre fue hallado muerto por aparente sobredosis en una estación en Times Square, Manhattan. Tres días después, los cuerpos mutilados de dos sujetos aparentemente sin hogar fueron descubiertos en vías del Metro en Brooklyn.

Y esta semana, el lunes 25, un joven recibió un disparo mortal en una lluvia de balas en la estación Jamaica Center en Queens, que conecta con el aeropuerto JFK, el más grande de Nueva York.

En general, este año ha habido una larga lista de incidentes violentos en el subterráneo neoyorquino este año, entre robos, ataques, accidentes, muertes naturales, suicidios y homicidios.

Se estima que más de 350 personas viven en el subterráneo de Nueva York y en febrero ya 8 de ellas habían muerto en 2022. Un contundente 84% de los neoyorquinos cree que las condiciones han empeorado en la ciudad desde marzo de 2020, cuando empezó la pandemia, según un sondeo reciente. La mayoría citó los problemas en el Metro como una de las principales razones del deterioro urbano.

Incluso el nuevo alcalde Adams reconoció en enero que no se sentía seguro viajando en el Metro, a diferencia de una primera declaración que había hecho subestimando la criminalidad en trenes y estaciones. A gunman is wanted for letting loose a barrage of bullets in a Bronx subway car. None of the bullets struck anyone and there were no injuries, cops said.https://t.co/eVlFcUkZBn— New York Daily News (@NYDailyNews) April 27, 2022

No se han realizado arrestos sobre los tiroteos del 16 y el 25 de abril. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.